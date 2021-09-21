Стала известна дата премьеры 2 сезона шоу "Маска": уникальные фото со съемок

Как стало известно, зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями, которые "сделают все возможное, чтобы их лица как можно дольше остались нерассекреченными".

2 сезон шоу "Маска" на канале "Украина" будет еще более интересным и интригующим, обещают создатели проекта.

Когда же стартует шоу, какие сюрпризы ждут поклонников и чем будут удивлять украинцев организаторы - читайте далее в материале Lite.

Когда выйдет 1 выпуск шоу"Маска"

Сегодня стало известно, что 1 выпуск долгожданного телепроекта выйдет на экраны уже совсем скоро, а именно 23 октября в 21:00 на канале "Украина".

Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей с первого сезона - Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.



Как выбирали новых звезд для шоу

Кастинг в шоу, говорят организаторы, был очень тщательным и долгим.

"Решающим моментом в выборе звезды под маску стало умение перевоплощаться, изменять манеру общения, тембр голоса. Я с уверенностью могу сказать, что нашим детективам и нашим зрителям будет ой как не просто в этот раз рассекретить участников шоу!" - интригуют создатели "Маски".

Участник шоу "Маска" - Тигр (фото: пресс-служба канала "Украина")

На этапе голосовых проб потенциальным участникам нужно было исполнить около 30 песен абсолютно разных жанров, направлений, к тому же на разных языках - все ради того, чтобы запутать зрителей.

"Согласно правилам шоу, у нас должно быть около 40 процентов участников-певцов и 60 процентов - не певцов. Как вы думаете, с кем сложнее работать? А вот и не угадали! Невокалистов нужно просто научить петь, а с поющими людьми нам необходимо найти ту манеру исполнения, при которой их тембры не были бы узнаваемы. Конечно, они сразу хотят продемонстрировать всю мощь своих голосов, но у нас другая задача - сделать так, чтобы зритель их не рассекретил. Вот тут и начинается самое интересное!" - говорит музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев.

Участник шоу "Маска" - Робот (фото: пресс-служба канала "Украина")

Режиссеры "Маски" Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман тоже приоткрыли завесу создания зрелищных номеров для второго сезона шоу.

"У нас будут участники, которым из-за объемных костюмов очень сложно передвигаться на сцене, поэтому для них нужен особый подход к драматургии - с впечатляющим своим масштабом балетом, оригинальными сценическими решениями. Есть, к примеру, персонаж Скандал, постановки которого будут такими же скандальными, как и он сам. Или Робот, для которого мы создаем очень технологичные номера", - говорят режиссеры и признаются, что в некоторых постановках будут участвовать сами.

Персонаж 2 сезона - Скандал (фото: пресс-служба канала "Украина")

Что говорит Владимир Остапчук о новом сезоне"Маски"

Зажигательный ведущий шоу продемонстрирует новые яркие образы и неожиданные таланты. Их подробности он пока не раскрывает, но признается, что одним перевоплощением во втором сезоне довел одного из звездных детективов до слез.

А еще Остапчук призывает зрителей быть крайне внимательными ко всему, что они увидят и услышат на сцене.

"Во втором сезоне подсказки, ребусы и намеки на личности масок могут быть везде - в моих словах, в костюмах участников, в сюжетах перед выступлениями и даже в номерах. При этом я, как и 99 процентов команды, которая работает над шоу, по-прежнему не знает, кто находится под масками. Обещаю - будет настолько интригующе, что вы не сможете оторваться от экрана!" - рассказывает Владимир.

Владимир Остапчук - ведущий 2 сезона шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")