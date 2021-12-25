Стало известно, кто выиграл 2 сезон шоу "Маска": яркие фото и видео из суперфинала

В субботу вечером, 25 декабря, состоялся финал шоу "Маска-2", в ходе которого зрители узнали имя победителя. По результатам голосования во втором сезоне проект победила меланхоличная Жирафа.

Так, за победу в шоу "Маска" на телеканале "Украина" соревновались романтический одиночка Мухомор, противоречивый Скандал и меланхоличная Жирафа. "Пятнистая" модница уже давно влюбила в себя DZIDZIO. Впрочем, звездные детективы понятия не имели, какая звезда замаскировалась в этом костюме.

Отмечается, что Жирафа в очередной раз продемонстрировала необычайные метаморфозы своего голоса, исполнив суперхит Skyfall певицы Adele. Олег Винник сказал, что участница имеет очень приятный тембр, по его мнению, это может быть Dorofeeva.

"Она так постоянно меняет голос. Вообще ничего не понятно!"- заявил Андрей Данилко.

DZIDZIO после фантастического выступления направился к участнице на сцену, чтобы вручить ей роскошный букет красных роз. Также звездный детектив даже встал на одно колено перед финалисткой и поцеловал ей копыто.

Финал шоу"Маска"

Когда Жирафа наконец-то сняла маску, то в шоке были абсолютно все – в образе Жирафы все это время скрывал певец MELOVIN.

"Еще чуточку – и я бы тут задохнулся! Я смотрел первый сезон "Маски", его смотрела моя мама. Поэтому я не мог отказать ни шоу, ни маме. Но она не знала, что я участвую в нем", – признался MELOVIN.

MELOVIN выиграл в шоу "Маска"

После этого раскрытия звездный детектив был в полном смятении и сперва даже не мог сказать и слова. А вот Андрей Данилко радовался, как ребенок, что ему удалось распознать в жирафе парня.

MELOVIN выиграл в шоу "Маска"