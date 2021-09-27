Танцы со звездами 2021: кто не смог удержаться на проекте

"Танцы со звездами 2021" продолжаются. Сегодня, 26 сентября состоялся четвертый эфир шоу. На этой неделе паркет покинули актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова. Эта пара получила меньше всего голосов от телезрителей.

На этой неделе была "Ночь латины". Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Кроме того, специальным приглашенным гостемв этом эфире стала победительница проекта прошлого года Санта Димопулос, которая всем ставила высший балл "10".

Певица Lida Lee и Алексей Базэла вышли на паркет и исполнили сальсу под песню TVORCHI - Іди сюда.

Спортсменка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили самбу под песню NK - A HUEVO.

Напомним, Евгения Власова зажгла на "Танцах со звездами" в мини-платье и рассказала правду о болезни. Третий эфир "Танцев" был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь". Евгения со слезами на глазах рассказала, что это был конец 2017-го.

Мы также писали о том, что Джамала поделилась неожиданным откровением о танцах и партнере на "Танцах со звездами". Своим личным она поделилась в Instagram.