Танцы со звездами: назван главный кандидат на вылет из суперфинала

Букмекеры уверены, что шоу покинет Надежда Мейхер

Танцы со звездами в воскресенье, 29 ноября, с наибольшей вероятностью покинет участница суперфинала Надежда Мейхер. По мнению букмекеров, артистка является одной из самых слабых участниц шоу из оставшихся на проекте. За кубок "Танцев" в одном из последних эфиров будут сражаться Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос. У кого самые высокие шансы на победу, а кто уйдет проигравшим?

Украинские букмекерские сайты принимают ставки на главное танцевальное шоу страны. И, согласно их прогнозу, в суперфинал не сможет попасть Надежда Мейхер.

Ставки принимаются со следующим коэффициентом:

Надежда Мейхер: 6.00;

Юлия Санина: 2.15;

Санта Димопулос: 1.70.

По время прошлого эфира самые высокие оценки судьи отдали двум парам: Санте Димопулос и Максу Леонову, и Юлии Саниной и Диме жуку. Пары получили 119 баллов. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк получили немного меньше - 116 баллов. Так, главной кандидаткой на победу в шоу является артистка Санта Димопулос.

Напомним, что в суперфинале танцевать будут три пары:

Санта Димопулос и Макс Леонов.

Юлия Санина и Дима Жук

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Выступления участников оценивают балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира.

Стоит напомнить, что ранее Надежду Мейхер раскритиковали за неудачный и вульгарный образ на Танцах со звездами.

До этого Сергей Мельник прокомментировал свой вылет из Танцев со звездами.

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