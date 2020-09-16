Танцы со звездами: назван главный неудачник 4 эфира

Alyona Alyona, скорее всего, покинет Танцы со звездами уже 20 сентября (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танцы со звездами в 4 эфире 20 сентября покинет Alyona Alyona, считают букмекеры

Танцы со звездами 20 сентября покинет Alyona Alyona вместе со своим партнером Юрием Гуричем. Именно этой паре букмекеры пророчат вылет из 4 эфира популярного шоу, которое покажут на 1+1 в 21:00.

По мнению букмекеров, не спасет Alyona Alyona от вылета даже то, что самая популярная рэп-исполнительница Украины вызвала фурор воздушным венским вальсом в 1 выпуске шоу. Одним словом, коэффициент на победу артистки 20 сентября составляет всего 3.50.

Alyona Alyona в Танцах со звездами 2020 может не задержаться (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Также не самые радужные перспективы (с коэффициентами 4.50) в новом выпуске танцевального шоу имеют актер Арам Арзуманян и рок-музыкант Сергей Танчинец.

Не очень букмекеры верят в триумф на паркете футболиста и участника шоу Холостяк 5 Сергея Мельника, певца Позитива, скандальной телеведущей Ольги Фреймут и актрисы Дарьи Петрожицкой.

А вот безоговорочными лидерами 4 выпуска Танцев со звездами прогнозисты считают экс-ВИА Гру Надежду Мейхер, певицу Санту Димопулос и звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тараса Цымбалюка, который сделал предложение любимой в прямом эфире 3 выпуска.

Полный коэффициенты ставок на выбывание участников из шоу Танцы со звездами 2020 выглядит следующим образом:

Alyona Alyona (3.50)

Арам Арзуманян (4.50)

Сергей Танчинец (4.50)

Дарья Петрожицкая (8.00)

Ольга Фреймут (8.00)

Сергей Мельник (10.00)

Позитив (10.00)

Тарас Цымбалюк (15.00)

Юлия Санина (15.00)

Олег Винник (15.00)

Надежда Мейхер (25.00)

Санта Димопулос (25.00)

Напомним, что 3 выпуск Танцев со звездами покинула Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар. При этом, именно этой паре букмекеры пророчили проигрыш. Поэтому, есть все основания верить прогнозам относительно участников популярного телепроекта.

Ранее мы также рассказывали, что Надежда Мейхер уже принимала участие в Танцах со звездами. Это было в 2006 году. Как изменилась за это время звезда, что она думает о проекте, и как выступала тогда и теперь - читайте в нашем эксклюзивном материале.