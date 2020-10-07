Украинская ведущая-жена миллионера рассказала о домашнем насилии

Алла Костромичева высказалась о социальных проблемах, с которыми сталкиваются многие

Ведущая проекта "Супер Топ-модели по-украински" Алла Костромичева, которая замужем за миллионером - американцем итальянского происхождения Джейсоном Капоне, - поведала подробности нового сезона шоу Нового канала.

Алла Костромичева с мужем (фото: instagram.com/alla)

По ее словам, участницы в новом сезоне говорить будут не только о моде, ведь все девушки - осознанные, уверенные в себе, имеют четкие социальные позиции и каждый день меняют мир к лучшему.

"В этом сезоне наш слоган - "Красота спасет мир". И это не пустые слова - за каждой девушкой стоит история, о которой она хочет говорить, за каждым из экспертов стоит история, о которой они хотят говорить. Мы верим в то, что девушки благодаря своей популярности смогут изменить отношение в нашей стране к тем или иным вопросам", - отметила Костромичева.

К слову, в начале октября киевскую станцию метро "Лукьяновская" украсили социальными постерами с участницами "Супер Топ-модели по-украински", каждая из которых поднимает какую-то социальную проблему. Это и загрязнение окружающей среды, и гендерное неравенство, и ущемление прав ЛГБТ-сообщества. Во время презентации выставки Алла тоже рассказала о проблемах, которые ее волнуют.

Социальная акция в киевском метро (фото: пресс-служба Нового канала)

"Одна из самых близких проблем для меня - использование натурального меха, от которого я очень давно отказалась. Возможно, в моем гардеробе с давних-давних времен еще что-то и лежит, но натуральный мех я уже долгое время не покупаю и призываю вас к тому же. Еще одна важная тема касается животных - это сохранение редких видов, в том числе, внесенных в Красную книгу Украины. Также нельзя молчать о теме, которая касается абсолютно всех в нашем обществе. Речь идет о домашнем насилии. Если вам кажется, что среди ваших знакомых нет людей, которые сталкивались с этим, значит, вы просто не знаете их личные истории", - отметила телезвезда.



Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

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