Украинский юморист рассказал, как зарабатывал на одноклассниках: делал деньги из ничего
Сейчас Константин Трембовецкий зарабатывает шутками со сцены Improv Live Show, которое показывают на Новом канале. Но до того, как стать популярным юмористом, он долгое время работал сценаристом на ТВ.
А вот добывать деньги начал намного раньше - еще в школе. Для этого Костя придумал целую бизнес-схему, о которой рассказал в эфире "Хорошего Плохого Злого Подкаста".
"У меня дома было много видеокассет - больше 100 штук. Я сделал специальный журнал из блокнота. Выписал все названия фильмов, кто играет главные роли, хронометраж и жанр кино. Приходил в школу, предъявлял каждому ученику этот журнал. Какой-то школьник говорил: "О, хочу фильм "Миротворец" с Джорджем Клуни", давал мне пять гривен. А я ему кассету. На каждый фильм был разный тариф. В общем, я занимался прокатом кино", - вспомнил юморист.
Кстати, всемирно известная компания Netflix тоже поначалу занималась прокатом кино на DVD-дисках. И если бы Костя только мог представить, как можно раскрутить его школьную идею.
"Сейчас могу лишь позавидовать моей детской предпринимательской жилке, ведь тогда мог сделать деньги из ничего", - смеется импровизатор.
Константин Трембовецкий из Improv Live Show в эфире "Хорошего Плохого Злого Подкаста"
Напомним, недавно звезда "Холостячки" поделился секретом успеха.