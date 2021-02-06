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Украинский юморист рассказал, как зарабатывал на одноклассниках: делал деньги из ничего

Новина українською → Киев, Суббота 06 февраля 2021 11:50
Украинский юморист рассказал, как зарабатывал на одноклассниках: делал деньги из ничего Константин Трембовецкий (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Сейчас Константин Трембовецкий зарабатывает шутками со сцены Improv Live Show, которое показывают на Новом канале. Но до того, как стать популярным юмористом, он долгое время работал сценаристом на ТВ.

А вот добывать деньги начал намного раньше - еще в школе. Для этого Костя придумал целую бизнес-схему, о которой рассказал в эфире "Хорошего Плохого Злого Подкаста".

"У меня дома было много видеокассет - больше 100 штук. Я сделал специальный журнал из блокнота. Выписал все названия фильмов, кто играет главные роли, хронометраж и жанр кино. Приходил в школу, предъявлял каждому ученику этот журнал. Какой-то школьник говорил: "О, хочу фильм "Миротворец" с Джорджем Клуни", давал мне пять гривен. А я ему кассету. На каждый фильм был разный тариф. В общем, я занимался прокатом кино", - вспомнил юморист.

Кстати, всемирно известная компания Netflix тоже поначалу занималась прокатом кино на DVD-дисках. И если бы Костя только мог представить, как можно раскрутить его школьную идею.

"Сейчас могу лишь позавидовать моей детской предпринимательской жилке, ведь тогда мог сделать деньги из ничего", - смеется импровизатор.

Константин Трембовецкий из Improv Live Show в эфире "Хорошего Плохого Злого Подкаста"

Напомним, недавно звезда "Холостячки" поделился секретом успеха.

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