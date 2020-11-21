Влад Яма лег под нож хирурга после травмы на "Танцах со звездами" (фото)

Танцор рассказал о последствиях травмы на паркете своим читателям

В четвертьфинале шоу "Танцы со звездами" судья Влад Яма травмировал палец на левой руке. Произошло это во время номера с участницей проекта и украинской певицей Юлией Саниной. Танцор долгое время был уверен, что у него наладится состояние. Перелом на снимке не обнаружили, поэтому какое-то время артист ждал, пока рука выздоровеет. По данным проведения МРТ стало понятно, что у артиста разрыв связок и ему срочно необходима операция. Об этом Влад Яма рассказал в своих Instagram-stories.

Почти неделю назад судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма получил травму во время выступления с полуфиналисткой Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Трио показало стильный фьюжн со сложной поддержкой, во время которой хореограф и повредил руку. Его срочно госпитализировали из 12-го прямого эфира и сделали рентген. К счастью, перелома не было, поэтому Яма смог вернуться к полноценной жизни и даже занимался в спортзале.

Несмотря на возвращение к обычной жизни танцора продолжала беспокоить боль, хотя она уменьшалась, и Яма решил пройти другие обследования. МРТ конечности показало, что хирургического вмешательства не избежать.

"В общем, последние два дня рука стала болеть поменьше. И мне показалось, что все обойдется. Но МРТ показало обратное. Все-таки разрыв. Предстоит операция", – написал танцор.

Хореограф сделал фотографию в одноразовом медицинском халате и шапке для пациентов. Судя по всему, кадр был сделан непосредственно перед операцией. Спустя какое-то время хореограф снова стал публиковать фотографии и истории в сети, что говорит о том, что звезда все же не пропустит новый эфир и появится в прямом эфире за судейским столом уже в воскресенье, 22 ноября. Пока никаких деталей о состоянии своего здоровья Влад Яма не раскрывает.

Влад Яма перенес операцию после травмы на Танцах со звездами (фото: Instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма сделал признание о браке и популярности. Хореограф признался, что долго ухаживал и добивался расположения красавицы-брюнетки, пока она не ответила ему взаимностью.

Ранее Влад Яма признался, какая часть тела ему мешала в беге.