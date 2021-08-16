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Всплыли первые детали нового сезона нашумевшего шоу "Маска"

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 11:10
Всплыли первые детали нового сезона нашумевшего шоу "Маска" Остапчук будет ведущим шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Дмитрий Войналович

На канале "Украина" идет активная подготовка второго сезона одного из самых популярных во всем мире шоу "Маска". Создатели проекта обещают - он будет еще более зрелищным и загадочным, ведь для зрителей готовят новые сюрпризы.

Что именно готовят организаторы ТВ-шоу для украинцев во втором сезоне - читайте в нашем материале ниже.

"Второй сезон "Маски" с нетерпением ждут не только наши зрители, но и мы - создатели проекта. Продолжение подобных успешных шоу - это всегда вызов, с которым мы, я уверен в этом, успешно справимся", - говорят организаторы.

Всплыли первые детали нового сезона нашумевшего шоу &quot;Маска&quot;

Владимир Остапчук будет ведущим шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

В новом сезоне зрители познакомятся с двадцаткой абсолютно новых героев. Один из них будет сделан по мотивам эскиза рисунка маленького телезрителя.

Весной канал "Украина" объявил о конкурсе идей, в котором каждый мог предложить свои варианты фантастических образов и прислать создателям проекта рисунки костюмов. Организаторы получили более 1000 оригинальных идей, одна из которых станет персонажем шоу "Маска".

Над сценическими номерами будут продолжать работать сразу 4 топовых украинских режиссера-постановщика - Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман, которые уже разрабатывают самые впечатляющие и захватывающие постановки.

Музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев вместе со звездами подбирает песни для второго сезона.

Несменным остается и ведущий шоу Владимир Остапчук.

"Когда будет второй сезон "Маски"?" - один из самых популярных вопросов в моем Instagram. Мне и самому не терпится познакомиться с новыми участниками и снова включиться в эту невероятную игру. Я знаю, что все ждут от меня новых образов, и это остается интригой даже для меня. Причем продюсеры спрашивают: "Вова, а ты точно готов?" Что-то мне подсказывает, что это будет очень неожиданно и не менее ярко, чем в первом сезоне гипершоу", - говорит Остапчук.

Всплыли первые детали нового сезона нашумевшего шоу &quot;Маска&quot;

Злата Огневич выиграла первый сезон шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

А вот будут ли изменения в составе звездных детективов и художников по костюмам - пока держат в тайне. Но уже сейчас зрителей познакомили с первой маской второго сезона - это образ очень неожиданный и оригинальный.

Всплыли первые детали нового сезона нашумевшего шоу &quot;Маска&quot;

Первый герой шоу "Маска" - Скандал (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Напомним, ранее в эфире спецвыпуска проекта "Маска", в котором создатели раскрывали тайны шоу, появился еще один звездный участник нового сезона. У него еще нет костюма и даже имени, поэтому пока организаторы назвали его Фаворитом.

Ранее стали известны имена новых судьей "самого поющего" шоу.

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