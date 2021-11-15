Юный и жизнерадостный герой "Маски" показал секретное видео из закулисья шоу

В 4 выпуске шоу "Маска" на канале "Украина" звездные детективы долго пытались выяснить, кто скрывается под самой милой маской - юного и жизнерадостного Совеня - и удачно копирует голоса известных артистов. Удалось ли им это?

Как детективы рассекречивали героя

Первым на сцену вышло жизнерадостное Совеня с песней "День народження" легендарной группы ВВ. Но перед тем, как исполнить известный хит, участник поделился новой порцией фактов о себе.

Самый милый герой "Маски" (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"Я ненавижу утра, просто терпеть их не могу и это не удивительно, ведь я Совеня. Хотя и не очень типичное. Ведь в отличие от большинства сов не охочусь на мышей, потому что убежден - ни одна сова в мире не имеет права уносить чью-то жизнь. Это такие элементарные вещи, которые должны объяснять родители с самого детства. Моих родителей часто не было в гнездышке, потому что мать приучала лесных животных к самому важному из искусств, а папа рисовал прямые линии и не очень. Но они смогли воспитать во мне настоящую любовь к семье, поэтому я обязательно буду примерным папой для своих будущих птенцов", - сообщило Совеня в подсказках шоу.



Такой рассказ героя в очередной раз натолкнул звездных детективов на мысль о том, что под маской скрывается лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк, ведь в прошлый раз Совеня пело его голосом.

Однако, услышав несколько строк новой песни, звездные эксперты поняли - под маской сидит человек, умеющий ловко имитировать голоса.

В конце выпуска в номинантах на раскрытие оказались Горилла и Совеня.

И хотя звездные детективы уже не имели права голосовать, попросили зрителей поддержать Гориллу. Так, зрители узнали, что под жизнерадостной маской скрывался лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец. А эксперты просто не поверили своим глазам.

Сергей Танчинец (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Как? На любого мог подумать, что там Сергей Танчинец, но только не Совеня! Впервые мне приятно, что не только я не угадал! А тебе, Сергей, огромное спасибо за такой сюрприз!" - сказал Олег Винник.

Каждому детективу хотелось услышать, каково оно быть в таком костюме и почему артист не вылезет из дупла.

"Я старался как можно лучше скрыть свой голос и запутать вас. Костюм интересен и чувствую себя в нем, как в дупле (смеется). Слышал, что вы мечтали увидеть Совеня без дупла, однако это цельный образ и по замыслу я должен был находиться здесь до конца", - рассказал Сергей в эфире канала "Украина".

Сергей Танчинец (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кстати, позже артист в Instagram своей группы поделился эксклюзивным видео из закулисья самого секретного шоу.

На видео видно, что участник имеет собственную комнату, куда могут входить только избранные люди. В коридорах артист перемещается только в черном худи и с маской на лице, чтобы хранить тайну. По имени никто не обращается, только по названию персонажа. Герои общаются в комнатах только шепотом.

Сергей Танчинец на шоу "Маска" (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"Жене немного намекнул, но точной информации не было. Ни название проекта, ни образ - не раскрывал никому. Мы вместе посмотрели этот сезон и родные были в шоке! Мне очень нравится мой мимишный герой, да и на сцене было интересно все это проживать. А сейчас нужно двигаться дальше! Уже совсем скоро мы представим новый альбом "Вільні Люди" и отправляемся в тур", - поделился впечатлениями Танчинец.

Сергей Танчинец на шоу "Маска" (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Также, видно на видео, как нелегко было лидеру БЕZ ОБМЕЖЕНЬ одевать костюм и передвигаться в нем.

Это самый мощный костюм в сезоне, ведь дупло является неотъемлемой частью образа Совеня. И по замыслу художника по костюмам Назара Дидика, из дерева выглядывала только голова и лапки птички.

Но на самом деле у Совеня были все элементы: крылья, лапки, животик и т. д. Эти элементы сделаны из перьев индейки, поэтому костюм был жарким. Верхний слой образа - большое дерево - создан из латекса. Это гибкий материал. Благодаря чему дизайнеру удалось реалистично воспроизвести структуру дерева. Встроенный вентилятор охлаждал, но не спасал Сергея.

На видео видно, как он снимает огромную голову Совеня и по лицу стекают струи пота.