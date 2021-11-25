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Всего 2 продукта: эффективная маска, которая вернет здоровье и силу вашим волосам

Новина українською →
Четверг 25 ноября 2021 08:32
Всего 2 продукта: эффективная маска, которая вернет здоровье и силу вашим волосам Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Глина обладает рядом полезных свойств, она богата минералами, которые помогают справиться со многими проблемами волос и кожи головы.

На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram был опубликован суперэффективный домашний рецепт маски для роста и густоты волос.

Глина оказывает положительное воздействие на луковицы, питает и укрепляет корни волос. Маски для волос с глиной помогают регулировать работу сальных желез, придают волосам объем, помогают сократить выпадение и ломкость волос.

Кремний – является основой любой глины (примерно 45% от общего состава). Этот минерал очень полезен для здоровья и красоты человека, благодаря чему, глину можно использовать в косметологии. Полезные свойства кремния для волос:

- помогает нормализовать выработку кожного сала;⠀
- глубоко очищает кожу и волосы от различных загрязнений;⠀
- помогает синтезировать коллаген в клетках;⠀
- укрепляет волосы и стимулирует их рост.
Всего 2 продукта: эффективная маска, которая вернет здоровье и силу вашим волосам

Иллюстративное фото (pexels.com)

В состав перечной мяты входят дубильные вещества, эфирные масла, органические кислоты и целый комплекс витаминов и минералов. Мята обладает местным охлаждающим и раздражающим действием. Это стимулирует приток крови к коже головы. Фолликулы получают больше питания. Происходит очищение волос и кожи головы от пыли и излишков кожного жира. Все это способствует быстрому отрастанию здоровых прядей.

ГЛИНА + МЯТА НЕВЕРОЯТНО СИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВОЛОС!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 2 ст.л. белой или голубой глины.⠀
  • 2 капли эфирного масла перечной мяты.


Глину развести кипяченой водой до кремообразного состояния удобного в нанесении, добавить масло , перемешать, маску нанести на корни волос, голову утеплить, выдержать 30-40 минут, голову помыть привычным для вас способом.

Применение: 1 раз в неделю. Курс: 5-7 процедур.

Всего 2 продукта: эффективная маска, которая вернет здоровье и силу вашим волосамИллюстративное фото (pexels.com)

Ранее трихолог назвала возможные причины того, что волосы быстро пачкаются, и предложила решение.

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