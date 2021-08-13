Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о камедонах и дала советы для чистой кожи
Закрытые камедоны или в простонародье "подкожники" – неприятное и даже болезненное явление, которое несет в себе не только эстетический эффект, но наносит вред здоровью кожи. К счастью, с ними можно и нужно бороться.
Косметолог Яна Смирнова в Instagram рассказала о причинах появления камедонов и пояснила, как с ними бороться, а чего делать ни в коем случае не стоит.
Чаще всего комедоны появляются в подростковом возрасте или у взрослых с жирной/комбинированной кожей.
Что происходит?
1.Повышается активность сальных желез
2.Нарушается процесс кератинизации, т.е. слущивания мертвых чешуек
3.Кожное сало становится более вязким и густным
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
По итогу, кожного сала много, оно густое, ему и так сложно излиться наружу. А здесь еще и путь сверху перекрыт омертвевшими чешуйками. И все, здравствуй комедон. Ситуация усугубляется неправильным уходом и курением. Это 1-ая степень акне, комедональная.
Что делать?
Повлиять на звенья патогенез - сделать так, чтобы кожного сала стало меньше и не такого густого, чтобы чешуйки слущивались вовремя.
Что помогает лучше всего?
- Адапален
- Азелаиновая кислота
- Салициловая кислота
- Миндальная и гликолевая кислоты
- Конечно же, пилинги на основе вышеперечисленных кислот
- Очищение в два этапа (гидрофильное масло + пенка)
- Пересмотр декоративной косметики
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что не делать?
- Не пытаться их давить. Скорее всего, ничего не получится, а взамен появится воспаление и красное пятно потом. А если усердно постараться, то и рубец. Оно вам надо?
- Не умываться мылом и агрессивными умывашками. Не сушить спиртом.
- Не налегать на копченое, острое, сладкое, мучное.
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала об уходе за детской и подростковой кожей.