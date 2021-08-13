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Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о камедонах и дала советы для чистой кожи

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Пятница 13 августа 2021 12:34
Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о камедонах и дала советы для чистой кожи Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Закрытые камедоны или в простонародье "подкожники" – неприятное и даже болезненное явление, которое несет в себе не только эстетический эффект, но наносит вред здоровью кожи. К счастью, с ними можно и нужно бороться.

Косметолог Яна Смирнова в Instagram рассказала о причинах появления камедонов и пояснила, как с ними бороться, а чего делать ни в коем случае не стоит.

Чаще всего комедоны появляются в подростковом возрасте или у взрослых с жирной/комбинированной кожей.

Что происходит?

1.Повышается активность сальных желез
2.Нарушается процесс кератинизации, т.е. слущивания мертвых чешуек
3.Кожное сало становится более вязким и густным

Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о камедонах и дала советы для чистой кожи
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

По итогу, кожного сала много, оно густое, ему и так сложно излиться наружу. А здесь еще и путь сверху перекрыт омертвевшими чешуйками. И все, здравствуй комедон. Ситуация усугубляется неправильным уходом и курением. Это 1-ая степень акне, комедональная.

Что делать?

Повлиять на звенья патогенез - сделать так, чтобы кожного сала стало меньше и не такого густого, чтобы чешуйки слущивались вовремя.

Что помогает лучше всего?

  • Адапален
  • Азелаиновая кислота
  • Салициловая кислота
  • Миндальная и гликолевая кислоты
  • Конечно же, пилинги на основе вышеперечисленных кислот
  • Очищение в два этапа (гидрофильное масло + пенка)
  • Пересмотр декоративной косметики

Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о камедонах и дала советы для чистой кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что не делать?

  • Не пытаться их давить. Скорее всего, ничего не получится, а взамен появится воспаление и красное пятно потом. А если усердно постараться, то и рубец. Оно вам надо?
  • Не умываться мылом и агрессивными умывашками. Не сушить спиртом.
  • Не налегать на копченое, острое, сладкое, мучное.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала об уходе за детской и подростковой кожей.

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