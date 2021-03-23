Алина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фото
Алина Гросу, которая недавно прокомментировала роман с Полянским и заговорила о свадьбе, сменила имидж. Кардинально. Поэтому некоторые фанаты ее даже не узнали!
Новыми страстными фото певица и актриса поделилась в своем Instagram.
Отметим, что GROSU часто экспериментирует с имиджем. Это и неудивительно: активные съемки в сериалах и фильмах позволяют девушке проще относиться к изменениям во внешности.
Но если в повседневной жизни Алина является обладательницей длинных светлых волос, то в кадре она не раз появлялась с другой прической. В этот раз исполнительница стала... брюнеткой с каре.
"Захотелось добавить немного Франции", - написала Гросу под снимками.
Алина Гросу сменила имидж и стала француженкой (фото: instagram.com/alina_grosu)
К слову, мнения фолловеров разделились. Одни прокомментировали, что девушке идет абсолютно любой образ и этот цвет волос ей к лицу. Другие же написали, что блонд для нее - гораздо более выигрышный вариант.
- Вам не идет эта прическа...
- Как на меня, так очень идет вам этот стиль и цвет!
- Блонд краще в мільйон разів!
- Мне больше обычный стиль нравится.
А вот - Гросу-блондинка (фото: instagram.com/alina_grosu)
Ранее мы писали, что счастливая Гросу с любимым заговорила о превратностях любви.