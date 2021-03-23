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Алина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фото

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 14:35
Алина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фото Алина Гросу сменила имидж (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Алина Гросу, которая недавно прокомментировала роман с Полянским и заговорила о свадьбе, сменила имидж. Кардинально. Поэтому некоторые фанаты ее даже не узнали!

Новыми страстными фото певица и актриса поделилась в своем Instagram.

Отметим, что GROSU часто экспериментирует с имиджем. Это и неудивительно: активные съемки в сериалах и фильмах позволяют девушке проще относиться к изменениям во внешности.

Но если в повседневной жизни Алина является обладательницей длинных светлых волос, то в кадре она не раз появлялась с другой прической. В этот раз исполнительница стала... брюнеткой с каре.

"Захотелось добавить немного Франции", - написала Гросу под снимками.

Алина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фотоАлина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фотоАлина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фотоАлина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фотоАлина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фотоАлина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фотоАлина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фотоАлина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фотоАлина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фотоАлина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фото

Алина Гросу сменила имидж и стала француженкой (фото: instagram.com/alina_grosu)

К слову, мнения фолловеров разделились. Одни прокомментировали, что девушке идет абсолютно любой образ и этот цвет волос ей к лицу. Другие же написали, что блонд для нее - гораздо более выигрышный вариант.

  • Вам не идет эта прическа...
  • Как на меня, так очень идет вам этот стиль и цвет!
  • Блонд краще в мільйон разів!
  • Мне больше обычный стиль нравится.

Алина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фото

Алина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фото

А вот - Гросу-блондинка (фото: instagram.com/alina_grosu)

Ранее мы писали, что счастливая Гросу с любимым заговорила о превратностях любви.

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