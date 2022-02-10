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На аукционе продали бриллиант с рекордным весом

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Дубай, Четверг 10 февраля 2022 13:36
На аукционе продали бриллиант с рекордным весом "Энигма" считается самым большым в мире ограненным бриллиантом (фото:twitter.com/Sothebys)
Автор: Сергей Кулик

Черный ограненный бриллиант "Энигма" с рекордным весом 555,55 карата ушел с молотка на аукционе Sotheby's за почти 4,3 миллиона долларов.

Об этом сообщается на официальной странице аукционного дома в Twitter.

Торги проходили онлайн в Дубае. До этого лот более 20 лет находился в частной коллекции, ни разу не участвовал в выставках и не поступал в открытую продажу. В аукционном доме сообщили, что возраст бриллианта составляет миллиард лет.

Покупателем бриллианта стал американский предприниматель Ричард Харт (Richard Heart). Он заявил о намерении дать новое название драгоценности "Бриллиант HEX.com" (HEX.com diamond) в честь собственной блокчейн-платформы. Также сообщается, что покупка была оплачена криптовалютой.

В 2006 году камень попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ограненный алмаз в мире. Однако специалисты подвергают его ценность сомнению, называя всего лишь хорошо отполированным алмазом. Продажу черных бриллиантов некоторые ювелиры считают пиар-компанией и не рекомендуют рассматривать их как инвестицию.

Ранее мы упоминали о том, что гигантский черный бриллиант из космоса выставили на аукцион

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