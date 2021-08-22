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Блондинкам на заметку: как правильно ухаживать за осветленными волосами

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Воскресенье 22 августа 2021 09:53
Блондинкам на заметку: как правильно ухаживать за осветленными волосами Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Все восхищаются, когда видят девушку с длинными светлыми волосами. Но мало кто знает, что уход за блондом - довольно сложный процесс. Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, важно использовать правильные средства ухода и соблюдать рекомендации профессионалов.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир поделилась в Instagram важными тонкостями правильного ухода за осветленными волосами.

Кстати! Когда вы перекрашиваете осветленные волосы в более темный цвет, они все также остаются осветленными и поврежденными (до тех пор, пока осветленная часть не срастёт полностью). Поэтому уход нужен соответствующий.

Что важно в уходе за осветленными волосами:

Восстановление. Маски/бальзамы с кератином, протеинами, керамидами и силиконами в составе. Все то, что залатывает повреждения, разглаживает и уплотняет. Конечно, восстановить полностью осветленный волос нельзя, но можно создать красивый визуал, придать ухоженный вид волосам.

Шампуни. Всегда выбираем по типу кожи, но также смотрим на потребности волос! Шампунь не должен сушить, путать, пушить и без того сухие волосы. Отдавайте предпочтение шампуням с более мягким ПАВ, без агрессивных сульфатов.

Несмываемый уход. Кремы, спреи, сыворотки, флюиды и несмываемые масла - обязательно должны присутствовать в уходе! Все то, что облегчает расчёсывание, распутывает, создаёт дополнительную плёнку (защиту для волос).

Блондинкам на заметку: как правильно ухаживать за осветленными волосами
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

При сильном повреждении могут понадобиться филлеры, ампулы, а также салонный уход (хотя, его можно заменить ампулами).

О чем следует забыть?

Утюжки, плойки, долговременные процедуры завивки и выпрямления (кератин). Рано или поздно вы останетесь без волос, потому что это неизбежно приведет к ломкости. Все перечисленное выше для осветленных волос стоит под запретом (укладки допустимы, но изредка и обязательно с термозащитой).

Блондинкам на заметку: как правильно ухаживать за осветленными волосами
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Осветленные волосы требует более бережного, тщательного ухода. Можно ли отрастить осветленные волосы? Однозначно да! Но усилий и денег (на уход, поддержание цвета, хорошую краску и опытного колориста) уйдет гораздо больше. Поэтому переходя на "светлую сторону", взвешивайте все за и против.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина перечислила компоненты в составе косметики, которые стоит обходить стороной.

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