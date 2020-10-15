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Для быстрого результата: Эмили Ратаковски раскрыла главный секрет своей сияющей кожи

Новина українською → Четверг 15 октября 2020 18:15
Для быстрого результата: Эмили Ратаковски раскрыла главный секрет своей сияющей кожи Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Ольга Турчаникова

Берем на заметку

Эмили Ратаковски – одна из самых красивых девушек современности, которая вдохновляет своим роскошным внешним видом тысячи поклонников. Модель, актриса и бизнесвумен славится своим совершенным телом, которое отличается аппетитными формами и стройностью. В сочетании с милым личиком и природной сексапильностью вышла просто горячая смесь! Но хотя за свои внешние данные Ратаковски должна, в первую очередь, благодарить природу, без ежедневной работы над собой здесь также не обошлось.

Для быстрого результата: Эмили Ратаковски раскрыла главный секрет своей сияющей кожиДля быстрого результата: Эмили Ратаковски раскрыла главный секрет своей сияющей кожи

Эмили обожает увлажняющие маски для лица (фото: instagram.com/emrata)

29-летняя красавица не раз рассказывала о том, сколько часов уделяет тренировкам, как питается и какие процедуры для тела предпочитает. Теперь же дело дошло до ухода за кожей лица. Эмили поведала подписчикам, какое бьюти-средство делает ее кожу такой мягкой и шелковистой. Оказывается, секрет красоты прост, и его вполне может позволить себе каждая девушка. Ратаковски не может жить без гидрогелевых масок для лица. В своем блоге девушка сообщила о партнерстве с одним из брендов, выпускающих данные продукты, а также показала их в действии.

Для быстрого результата: Эмили Ратаковски раскрыла главный секрет своей сияющей кожи

Ратаковски рассказала о новом сотрудничестве (фото: instagram.com/emrata)

Ратаковски будет не только лицом марки, но и креативным директором. "Я одержима этими масками и взволнована тем, что нас ждет впереди... Подписывайтесь, чтобы получать эксклюзивные материалы о красоте и уходе за лицом. Не могу дождаться, когда уже вы попробуете все", – не может сдержать восторга красавица.

Напомним, ранее Эмили продемонстрировала, в чем ходить этой осенью на прогулки.

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