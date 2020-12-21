Бьюти-секреты вечно молодых японок: косметолог приоткрыла завесу тайны

Ни для кого не секрет, что японцы славятся долголетием и крепким здоровьем, а японки могут похвастаться еще и неувядающей молодостью. В 30 лет они выглядят на 18, а в 40 - на 25. В чем же их секрет? Об этом рассказала косметолог Татьяна Моторина.

Секреты молодости японок: как в 40 выглядеть на 25:

Рис для японок не только главный национальный продукт питания, но и эффективное средство по уходу за лицом.

Воду, в которой замачивается рис, девушки здесь используют для умывания. Она сужает поры, смягчает кожу, выравнивает тон.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Японки пьют зеленый чай и водородную воду – лучшие антиоксиданты, способные продлить молодость.

Водородная вода – это омоложение изнутри, она убирает окисление и защищает коллаген. Использовать водород в косметологии – значит останавливать старение. Многим из вас уже знакома процедура гидровакуумного пилинга, который проводится на аппарате с подачей именно водорода, где помимо очищения и шлифовки кожи, мы получаем мощный омолаживающий эффект.

Гарантия молодости, красоты и здоровья – не только внешний уход, но и правильное сбалансированное питание.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сравним наши гастрономические традиции с японскими:

мини-порции у японцев и палочки против наших больших тарелок и ложек;

культ свежести продуктов и сезонность – тут вкусы совпадают, если мы не храним готовые блюда несколько дней;

для японцев важно сохранить витамины: мясо и овощи режут так, чтобы они быстрее готовились; наши толстые стейки не подошли бы;

мясо японцы не едят каждый день, как мы. Зато они едят "мясо с огорода" – соевые бобы и все производные из них;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

овощей у нас тоже достаточно. А вот водорослей – нет. Они содержат альгинаты, которые сокращают всасывание жиров. И добавлять их в салаты – отличный вариант;

преимущественно японцы едят белый рис. Рис не солят при варке, и он заменяет хлеб. У нас в стандартном рационе слишком много белой муки;

ну и соль, сахар, приправы – японцы считают, что в избытке они провоцируют нас съедать больше, чем нужно;

жарить – это не по-японски, здесь готовят на пару, водяной бане, едят сырые продукты.

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