Для людей с жирной кожей: косметолог рассказала, как избавиться от черных точек

Люди, у которых жирная кожа, знают, как сложно порой добиться чистого лица без вісіпаний. На это уходят множество сил и косметики. Но главное в этой ситуации - наладить правильный уход за такой кожей.

Об этом рассказала в своем микроблоге Instagram косметолог и нутрициолог Яна Фокси.

"Черные точки, камедоны, - кожный жир, заполняющий поры. Черные точки бывают только на жирной / комбинированной коже. И причиной их появления может служить множество факторов, иногда - все вместе", - рассказала Яна.

Причины появления черных точек:

Генетически повышенная выработка кожного сала.

Гормональный сбой. Гормоны почти исключительно регулируют салоотделение.

Клетки кожи блокируют выход кожному салу.

Глубокие или узкие поры не дают выйти кожному салу наружу.

Неправильный уход усугубляет эту проблему: остатки ухода и макияжа смешиваются с клетками, не давая выйти кожному салу.

Нужно отличить черные точки от "псевдо"-точек (фото: pexels.com)

Яна подчеркнула, что важно уметь отличать "черные точки" от "псевдо"-черных точек".

Черные точки (blackheads) - плотный кожный жир, напоминает пробку. Их можно сократить с помощью ухода.

Псевдо-черные точки (sebaceous filaments) - тонкие ниточки, выходят из волосяных фолликулов, часто выступают над кожей (в основном, на носу). Это явление так же естественно, как и поры. Их нельзя выдавить и убрать, но можно осветлять.

Основы ухода за кожей, склонной к черным точкам

Очищение

Оно должно быть мягким, не "до скрипа" (последнее скорее усугубит проблему). Вечером следует очищать кожу в 2 этапа (с гидрофильным средство). По опыту консультаций заметила, чаще всего причина камедонов - недостаток очищения. Поэтому начинаем всегда с него.

Кислоты

ВНА-кислоты здесь самые эффективные: они проникают вглубь пор и растворяют кожное сало, очищая поры. Средство не должно содержать спирт (alcohol).

АНА-кислоты выравнивают рельеф и работают на поверхности кожи, осветляя поры.

Азелаиновая кислота очищает поры, уменьшает выработку кожного сала и влияет на бактерии P.аcnes, избыток которых приводит к акне. Кроме того, она предотвращает забивание пор.⠀

Ниацинамид

Заметно осветляет камедоны.⠀

Глиняные маски

Оказывают абсорбирующий эффект: частично поглощают кожный жир (без ментола и прочих раздражающих компонентов). Если они вам подходят - смело используйте.

Ретиноиды

Нормализуют процесс деления клеток, и не позволяя клеткам забивать поры и регулируют выделение кожного сала.