ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для людей с жирной кожей: косметолог рассказала, как избавиться от черных точек

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 11:03
Для людей с жирной кожей: косметолог рассказала, как избавиться от черных точек Уход за кожей, склонной к черным точкам, должен быть особенным (фото: pexels.com)
Автор: Lite

Люди, у которых жирная кожа, знают, как сложно порой добиться чистого лица без вісіпаний. На это уходят множество сил и косметики. Но главное в этой ситуации - наладить правильный уход за такой кожей.

Об этом рассказала в своем микроблоге Instagram косметолог и нутрициолог Яна Фокси.

"Черные точки, камедоны, - кожный жир, заполняющий поры. Черные точки бывают только на жирной / комбинированной коже. И причиной их появления может служить множество факторов, иногда - все вместе", - рассказала Яна.

Причины появления черных точек:

  • Генетически повышенная выработка кожного сала.
  • Гормональный сбой. Гормоны почти исключительно регулируют салоотделение.
  • Клетки кожи блокируют выход кожному салу.
  • Глубокие или узкие поры не дают выйти кожному салу наружу.
  • Неправильный уход усугубляет эту проблему: остатки ухода и макияжа смешиваются с клетками, не давая выйти кожному салу.

Для людей с жирной кожей: косметолог рассказала, как избавиться от черных точекНужно отличить черные точки от "псевдо"-точек (фото: pexels.com)

Яна подчеркнула, что важно уметь отличать "черные точки" от "псевдо"-черных точек".

Черные точки (blackheads) - плотный кожный жир, напоминает пробку. Их можно сократить с помощью ухода.

Псевдо-черные точки (sebaceous filaments) - тонкие ниточки, выходят из волосяных фолликулов, часто выступают над кожей (в основном, на носу). Это явление так же естественно, как и поры. Их нельзя выдавить и убрать, но можно осветлять.

Основы ухода за кожей, склонной к черным точкам

Очищение

Оно должно быть мягким, не "до скрипа" (последнее скорее усугубит проблему). Вечером следует очищать кожу в 2 этапа (с гидрофильным средство). По опыту консультаций заметила, чаще всего причина камедонов - недостаток очищения. Поэтому начинаем всегда с него.

Кислоты

ВНА-кислоты здесь самые эффективные: они проникают вглубь пор и растворяют кожное сало, очищая поры. Средство не должно содержать спирт (alcohol).

АНА-кислоты выравнивают рельеф и работают на поверхности кожи, осветляя поры.

Азелаиновая кислота очищает поры, уменьшает выработку кожного сала и влияет на бактерии P.аcnes, избыток которых приводит к акне. Кроме того, она предотвращает забивание пор.⠀

Ниацинамид

Заметно осветляет камедоны.⠀

Глиняные маски

Оказывают абсорбирующий эффект: частично поглощают кожный жир (без ментола и прочих раздражающих компонентов). Если они вам подходят - смело используйте.

Ретиноиды

Нормализуют процесс деления клеток, и не позволяя клеткам забивать поры и регулируют выделение кожного сала.

Читайте также советы косметолога, как избавиться от отеков на лице: пять простых приемов.

Напомним, ранее косметолог рассказала, какой водой лучше умываться: почему вожа из-под крана может быть опасной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота здоровье красота
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Карантин хотят ужесточить еще больше: глава Киевской ОГА сделал заявление
Карантин хотят ужесточить еще больше: глава Киевской ОГА сделал заявление