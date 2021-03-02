Вред ии польза? Косметолог подробно рассказала, как молочка влияет на кожу

Молоко все чаще считается причиной экзем, прыщей, тусклости и расценивается как враг номер один для нашего лица. Молоко и акне: есть ли взаимосвязь? На этот вопрос ответила косметолог Татьяна Моторина.

На странице в Instaram она рассказала о влиянии молочных продуктов на внешний вид.

Многие исследователи установили связь между потреблением молочных продуктов и усугублением акне.

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Гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в теле человека. Из-за этого увеличивается выработка кожного сала, которое закупоривает фолликулы.

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Кроме гормонов, в молоке содержится сывороточный белок и казеин. Они увеличивают уровень инсулиноподобного фактора роста — 1 (IGF-1), который усугубляет акне.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стоит быть внимательнее тем, кто употребляет протеиновые коктейли или батончики на основе сыворотки и казеина. Они тоже провоцируют воспаления.

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Отказываться от всех молочных продуктов не имеет смысла. Молоко и мороженое усугубляют воспаления, в то время как натуральный йогурт или сыр могут никак не влиять на состояние кожи.

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Из-за ферментации йогурт содержит меньше инсулиноподобного фактора роста — 1, чем молоко. Поэтому он не оказывает такого сильного воздействия на кожу. А йогурт с пробиотиками может даже снизить воспаления. Как на состояние кожи влияет сыр — остается пока неясным.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как проверить влияние молока именно на вашу кожу?

Попробуй отказаться от молочных продуктов. Обычно 2–3 недель достаточно, чтобы понять взаимосвязь, но иногда результат может проявиться не ранее чем через месяц.

Сначала откажись от молока. Если ничего не поменялось — попробуй отказаться от сыра.

Так можно понять, какие продукты усугубляют воспаление лично у вас.

Безмолочная диета снизит вероятность воспалений, но она не поможет избавиться от акне полностью.Наследственность, стресс и гормоны влияют на состояние кожи намного сильнее любой диеты.

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Немаловажен и правильный уход. Если высыпания не проходят длительное время, придется прибегнуть к специальным средствам с салициловой кислотой и ретиноидами.