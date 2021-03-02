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Вред ии польза? Косметолог подробно рассказала, как молочка влияет на кожу

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 08:38
Вред ии польза? Косметолог подробно рассказала, как молочка влияет на кожу Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Молоко все чаще считается причиной экзем, прыщей, тусклости и расценивается как враг номер один для нашего лица. Молоко и акне: есть ли взаимосвязь? На этот вопрос ответила косметолог Татьяна Моторина.

На странице в Instaram она рассказала о влиянии молочных продуктов на внешний вид.

Многие исследователи установили связь между потреблением молочных продуктов и усугублением акне.

Гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в теле человека. Из-за этого увеличивается выработка кожного сала, которое закупоривает фолликулы.

Кроме гормонов, в молоке содержится сывороточный белок и казеин. Они увеличивают уровень инсулиноподобного фактора роста — 1 (IGF-1), который усугубляет акне.

Вред ии польза? Косметолог подробно рассказала, как молочка влияет на кожу
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стоит быть внимательнее тем, кто употребляет протеиновые коктейли или батончики на основе сыворотки и казеина. Они тоже провоцируют воспаления.

Отказываться от всех молочных продуктов не имеет смысла. Молоко и мороженое усугубляют воспаления, в то время как натуральный йогурт или сыр могут никак не влиять на состояние кожи.

Из-за ферментации йогурт содержит меньше инсулиноподобного фактора роста — 1, чем молоко. Поэтому он не оказывает такого сильного воздействия на кожу. А йогурт с пробиотиками может даже снизить воспаления. Как на состояние кожи влияет сыр — остается пока неясным.

Вред ии польза? Косметолог подробно рассказала, как молочка влияет на кожу

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как проверить влияние молока именно на вашу кожу?

  • Попробуй отказаться от молочных продуктов. Обычно 2–3 недель достаточно, чтобы понять взаимосвязь, но иногда результат может проявиться не ранее чем через месяц.
  • Сначала откажись от молока. Если ничего не поменялось — попробуй отказаться от сыра.
  • Так можно понять, какие продукты усугубляют воспаление лично у вас.

Безмолочная диета снизит вероятность воспалений, но она не поможет избавиться от акне полностью.Наследственность, стресс и гормоны влияют на состояние кожи намного сильнее любой диеты.

Немаловажен и правильный уход. Если высыпания не проходят длительное время, придется прибегнуть к специальным средствам с салициловой кислотой и ретиноидами.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала правду о натуральной косметике.

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