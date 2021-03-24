Чистка или пилинг? Косметолог рассказала всю правду о популярных процедурах
Так все-таки чистка или пилинг? На самом деле ответ прост! Дело в том, что это две, абсолютно разные по воздействию на кожу и по результату процедуры, утверждает косметолог Татьяна Моторина.
На странице в Instagram она пояснила, какой из процедур отдать предпочтение и какие функции они выполняют.
Чистка увеличивает эффективность всех последующих процедур, т.к. поры чистые, кожа дышит и готова принимать порции красоты в полном объеме. Это не столько эстетическая, сколько гигиеническая необходимости (как чистка зубов).
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Периодичность проведения чистки зависит от типа и состояния кожи, вида чистки, правильно подобранного домашнего ухода, питания, наличия вредных привычек!
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Увеличить время между чистками отлично помогает курс пилингов.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Химический пилинг - это процесс удаления верхних слоев кожи последующим обновлением кожи. Он повышает тонус кожи, выравнивает ее рельеф, улучшает качество кожи, сглаживает морщины.
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С помощью пилинга можно избавиться и от других неприятностей, таких как излишнее салоотделение, пигментация, постакне и не только.
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Эти процедуры отлично делать вместе, если для этого есть показания. После чистки сразу делать пилинг.
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Вывод: пилинг не может заменить чистку и наоборот, но они работают отлично в дуэте.
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