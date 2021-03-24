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Чистка или пилинг? Косметолог рассказала всю правду о популярных процедурах

Новина українською → Среда 24 марта 2021 11:37
Чистка или пилинг? Косметолог рассказала всю правду о популярных процедурах Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Так все-таки чистка или пилинг? На самом деле ответ прост! Дело в том, что это две, абсолютно разные по воздействию на кожу и по результату процедуры, утверждает косметолог Татьяна Моторина.

На странице в Instagram она пояснила, какой из процедур отдать предпочтение и какие функции они выполняют.

Чистка увеличивает эффективность всех последующих процедур, т.к. поры чистые, кожа дышит и готова принимать порции красоты в полном объеме. Это не столько эстетическая, сколько гигиеническая необходимости (как чистка зубов).

Периодичность проведения чистки зависит от типа и состояния кожи, вида чистки, правильно подобранного домашнего ухода, питания, наличия вредных привычек!

Увеличить время между чистками отлично помогает курс пилингов.

Чистка или пилинг? Косметолог рассказала всю правду о популярных процедурах
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Химический пилинг - это процесс удаления верхних слоев кожи последующим обновлением кожи. Он повышает тонус кожи, выравнивает ее рельеф, улучшает качество кожи, сглаживает морщины.

С помощью пилинга можно избавиться и от других неприятностей, таких как излишнее салоотделение, пигментация, постакне и не только.

Эти процедуры отлично делать вместе, если для этого есть показания. После чистки сразу делать пилинг.

Вывод: пилинг не может заменить чистку и наоборот, но они работают отлично в дуэте.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Довгопола перечислила привычки, провоцирующие высыпания.

Кстати, косметолог Ольга Петрунина рассказала о правильном уходе за шеей и областью декольте.

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