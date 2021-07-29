Не делай так: топ-5 ошибок при очищении кожи, которыми грешат многие

Косметолог Яна Смирнова на странице в Instagram назвала топ-5 ошибок при очищении ожи, которые совершают многие. Проверьте себя, все ли делаете правильно!

Ошибка 1

Не разделять демакияж и очищение кожи. Это 2 отдельных самостоятельных этапа и объединять их нельзя. Сначала смыли косметику, потом очистили кожу.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)



Ошибка 2

Наносить очищающее средство по центру лица, исключая зону возле линии роста волос! Многие боятся намочить волосы или просто умываются наспех. Достаточно скоро в этом "слепом пятне" ( верхняя часть лба, зона возле ушей) появляется сыпь. И это никакие не проблемы с желудком, а просто элементарный недостаток очищения. Чтобы было удобнее, купите себе обруч или повязку и убирайте волосы.



Ошибка 3

Кларисоники и другие щетки каждый (!) день. Максимум 1-2 раза в неделю, при условии, что кожа жирная и плотная. Нормальной коже не чаще 1 раза в неделю. Чувствительной коже они противопоказаны.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ошибка 4

Очищать кожу до скрипа. Особенно это любят девушки с жирной кожей. Кажется, если не скрипит, значит плохо умылись. На самом деле, чем больше мы обезжириваем кожу, тем в большем шоке находиться сальная железа и тем активнее продуцирует кожное сало. Один из индикаторов того, что вы слишком сильно обезжириваете кожу - появление жирного блеска через несколько часов после умывания.



Ошибка 5

Использовать умывалки с SLS и SLES. Это агрессивные ПАВ, которые нарушают защитный барьер кожи. Девочки, к умывалке у нас только одно основное требование - отсутствие SLS и SLES. Такие есть в абсолютно любом сегменте косметики. Выбирайте на свой вкус, не насилуйте кожу и она ответит вам красотой