Не делай так! Топ-9 ошибок, которые не прощает лицо

От знания этих базовых правил по уходу зависит, удастся ли вам сохранить красивое лицо. Какую бы дорогую и натуральную косметику вы ни приобретали, смысла ноль, если пользоваться ею неправильно и игнорировать важные бьюти-ритуалы.

Ошибка 1: не умываетесь утром



Умываться нужно как вечером, так и утром, причем не просто водой. За ночь на лице накапливается грязь: пыль, пот, кожный жир. Утром все это тоже следует снимать очищающими средствами, поскольку просто водой смыть не получится. Иначе впоследствии появляются закупорки, черные точки и воспаления.



Ошибка 2: умываетесь с мылом



Нельзя, причем ни в каком возрасте. Молодая кожа это, может быть, и простит, она еще восстановится. А кожа после 30 лет простить не сможет, так как мыло — это щелочь. Мыло снимает защитный слой — и кожа потом на протяжении суток не может восстановиться. Из-за этого возникают сухость и морщины.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для умывания необходимы специальные средства. Для жирной кожи хороши гели, пенки. Для сухой — молочко. Для возрастной кожи, после 35 лет, гели уже не подходят, лучше всего умываться косметическим молочком. И не просто, нанося на спонж, протирать лицо, а именно умываться, как гелем или пенкой.

Ошибка 3: часто пользуетесь или не пользуетесь скрабом



Регулярное очищение скрабом или пилингом обязательно, потому что ороговевшие чешуйки кожи — это мертвые частицы, их надо снимать. Если они остаются, какие бы чудо-кремы вы ни покупали, они банально не проникнут к тем «живым» слоям кожи, которые нуждаются в питании. Но есть нюансы.

Если кожа жирная, пользоваться скрабом или пилингом можно два раза в неделю. Если сухая или возрастная — раз в десять дней или раз в две недели.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Использовать скраб можно только до 25 лет, после этого — исключительно пилинг. В скрабе содержатся очень грубые частицы, повреждающие кожу. После 30 лет она уже не восстанавливается и все повреждения остаются.



Ошибка 4: игнорируете тоник



Многие пользуются тоником как лосьоном, но тоник — это не лосьон. Тоник нужен для того, чтобы после очищения восстановить pH-баланс кожи. Каким бы мягким средство для умывания ни было, оно все равно изменяет pH.



Кроме того, без применения тоника кремы не будут работать, даже самые хорошие. С тоником активность крема повышается втрое.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ошибка 5: сушите жирную кожу



Многие думают, что жирную кожу надо сушить. Но чем больше мы ее сушим, тем больший стресс она переживает и вырабатывает еще больше жира. Поэтому какие бы то ни было спиртосодержащие средства использовать категорически нельзя. Если есть воспаления, то подсушить их можно точечно ватной палочкой. Но никак не наносить средство на все лицо.

Ошибка 6: не смываете мицеллярную воду



Мицеллярная вода для очищения на самом деле очень хороша. И для чувствительной кожи, и для возрастной. Но ее надо смывать. Если протереть лицо мицеллярной водой и так оставить, то мицеллы, которые впитывают в себя грязь, останутся с нею же на коже. То есть мицеллярная вода — это такое же средство очищения, как гель или молочко, после которого следует наносить тоник.

Ошибка 7: неправильно пользуетесь кремами



Во-первых, их надо подбирать по сезону: летом — более легкой текстуры, зимой — более плотной. Обращать внимание надо и на тип кожи.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Во-вторых, следует различать крем дневной и ночной.Если днем коже в первую очередь необходимо увлажнение, то ночью — питание.



В-третьих, для кожи вокруг глаз должен быть отдельный крем. Почему? На коже под глазами сальных желез нет. Для нее не подходят те средства, которые мы используем для лица, даже если они для чувствительной кожи.

Ошибка 8: не удаляете излишки масел



Масла — хорошая альтернатива кремам, для жирной кожи в том числе. Если вы наносите масла на жирную кожу, она успокаивается и собственный жир не вырабатывает, так как она его уже получила.

Для жирной кожи подходит масло виноградной косточки, миндальное. Масло какао и масло ши — они вообще для всех.

Кроме того, через 20—30 минут после того, как вы нанесли масло, излишки надо удалить, промокнув лицо салфеткой. Кожа впитывает в себя то, что ей необходимо, а остальное — излишек.

Ошибка 9: нанесли маску и ходите, а не лежите



Масками следует пользоваться регулярно, это очень активный уход. Но если вы нанесли маску, нельзя ходить с ней по квартире. Маска очень тяжелая, и если не лежать, то кожа обвисает. Если злоупотреблять этим постоянно, лицо попросту поплывет.