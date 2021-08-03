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Все дело в прическе: 54-летняя Николь Кидман восхитила сеть молодым внешним видом

Новина українською →
США, Вторник 03 августа 2021 19:24
Все дело в прическе: 54-летняя Николь Кидман восхитила сеть молодым внешним видом Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: RBC.UA

Николь Кидман опубликовала новый кадр в своем блоге, где предстала с необычной стрижкой.

Актриса на фото выглядит стильно, но многие фанаты буквально не узнали с первых секунду кудрявую длинноволосую красавицу. Она невероятно похорошела и посвежела!

Обладательница копны золотистых волос, Николь Кидман уже давно приучила фолловеров к своему фирменному стилю. Тем удивительнее было фанатам, когда на новом фото в своем блоге звезда предстала с короткой стрижкой - нечто среднее между прической Твигги и каре. Одетая в футболку и черные кожаные брюки, 54-летняя звезда выглядела отлично. Цветущий внешний вид и стройная фигура тут же привлекли подписчиков, которые принялись писать ей многочисленные комментарии.

Все дело в прическе: 54-летняя Николь Кидман восхитила сеть молодым внешним видомНиколь Кидман с новой прической (фото: instagram.com/nicolekidman)

Фото было приурочено к победе Логана Мартина, который получил золотую медать на Олимпийских играх в Токио. Австралийский гонщик BMX Dirt и Freestyle из Logan Reserve - соотечественник Николь. А она всегда очень рьяно болеет за своих.

Кроме поздравлений, фолловеры уделили внимание и внешнему виду Кидман. "Почему ты выглядишь такой молодой", "Ты такая красивая", "Просто вау", "Хорошенькая!", "Всегда молодая", - пишут они.

Напомним, ранее Николь показала нежное фото с любимым мужем.

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Николь Кидман прическа
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