ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Как держать тело в тонусе: простые правила на каждый день

Новина українською →
Понедельник 04 октября 2021 08:37
Как держать тело в тонусе: простые правила на каждый день Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Есть несколько универсальных правил, которых стоит придерживаться каждый день, если вы хотите похудеть или поддерживать вес.

Известная фитнес-тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская перечислила их в своем Instagram.

Как держать тело в тонусе:

1. Соблюдайте баланс в питании

Плохой рацион отражается не только в лишних сантиметрах, но и влияет на структуру кожи. Важное значение для красивого тела без намеков на целлюлит имеет именно сбалансированная диета. Ограничивайте потребление насыщенных жиров: жирных сортов мяса, жирных сыров, масла и жареной еды, сахаров, в том числе газированных напитков и умеренное потребление соли.

Кроме того, не забывайте выпивать достаточно воды, чтобы поддерживать баланс в теле и позволить клеткам быстрее восстанавливаться.

2. Кроме питания, стоит заняться такими физическими упражнениями, которые влияют на циркуляцию крови и тонизируют стенки сосудов и мышц.

Первым в списке должно стоять по меньшей мере 30 минут ходьбы в день.

Как держать тело в тонусе: простые правила на каждый день
Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Также стоит сконцентрироваться на улучшении лимфатической циркуляции и обмене веществ, чтобы не допустить накопления вредных элементов в тканях. Для этого отлично подойдет езда на велосипеде и танцы. Чтобы нарастить мышечную массу, выбирайте плавание, а для растяжки – пилатес и йогу.

4. Принимайте контрастный душ. Холодная вода отлично помогает для здоровья и красоты тела – она сужает капилляры, активирует кровообращение, стимулирует ткани и укрепляет кожу.

Разумеется, сидеть в холодной ванне не стоит, достаточно будет всего один-два раза направить холодную воду, например, на ноги: от лодыжек к бедрам и наоборот.

5. Делайте массаж. Чтобы стимулировать лимфматическую систему и кровообращение, начинай с поглаживаний от лодыжек до бедер. Используйте эфирные масла, а также не забывай, что движения должны быть легкими и плавными, а не болезненными.

Как держать тело в тонусе: простые правила на каждый день
Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Кроме того, здоровый сон – одно из главных правил, которое помогает держать кожу в тонусе.

Ранее мы писали, что нутрициолог Ольга Усенко назвала топ-9 золотых правил осеннего похудения.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет сильное похолодание с ливнями: названа дата
В Украину идет сильное похолодание с ливнями: названа дата