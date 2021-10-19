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Действенный бьюти-арсенал: косметолог рассказала, как "стереть" расширенные поры

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 12:38
Действенный бьюти-арсенал: косметолог рассказала, как "стереть" расширенные поры Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Можно ли сузить поры раз и навсегда? Этим вопросом задаются "счастливые" обладательницы этой эстетической пролемы. Можно сделать лицо гладким, словно холст, тем, кто имеет "пористую" кожу?

Косметолог Евгения Седина решила расставить все точки над i на странице в Instagram.

Она назвала основные причины расширения пор. Эксперт напомнила, что функция пор — выделение сального секрета и активное участие в формировании липидной пленки. Когда себума вырабатывается слишком много, кожа становится неровной, тусклой, происходит закупорка пор, появляются высыпания.

Действенный бьюти-арсенал: косметолог рассказала, как &quot;стереть&quot; расширенные поры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему же кожа становится "пористой":

  • Гормональный дисбаланс. В подростковый период и во время беременности изменения в эндокринной системе могут вызывать избыточное выделение себума и расширение пор.
  • Жирный тип кожи. Увы, повышенная выработка кожного сала часто запрограммирована генетически.
  • Неправильный уход. Чтобы себум не забивал поры, кожу надо правильно и регулярно очищать.
  • Питание. Любовь к острому и жирному, увлечение сладкими газированными напитками и выпечкой отражаются на состоянии кожи не лучшим образом.
  • Увлечение солнцем(солярием).Под воздействием ультрафиолета в качестве естественной защитной меры утолщается роговой слой, и порам становится труднее освобождаться от загрязнений.
  • Возраст. Из-за разрушения коллагена и эластина кожа теряет эластичность, становится рыхлой, и поры остаются расширенными.

Действенный бьюти-арсенал: косметолог рассказала, как &quot;стереть&quot; расширенные поры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли сузить поры?

Плохая новость: раз и навсегда — нет. Хорошая новость: временно и визуально — вполне. Но эта проблема потребует постоянного внимания, определенных усилий и последовательных действий.

70% успеха такого мероприятия - это домашний уход. Чтобы поры стали менее заметными, понадобится целый бьюти-арсенал:

  • Правильное умывание. Начинаете с горячей воды, затем гель или пенка с фруктовыми кислотами, вяжущими компонентами. Массируем кожу в области Т-зоны 2 -3 минуты, смываем горячей водой и заканчиваем умывание прохладной и холодной водой.

Действенный бьюти-арсенал: косметолог рассказала, как &quot;стереть&quot; расширенные поры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Скрабы. Входящие в них мягкие абразивные частицы прекрасно удаляют скопления себума, загрязнения и ороговевшие клетки. Кожа становится ровнее, поры менее заметными.
  • Кремы с гидроксикислотами (салициловой, молочной, гликолевой).
  • Стягивающие маски на основе серы и белой глины, 1-2 раза в неделю.
  • Тоник/лосьон с вяжущими компонентами (аир, белую иву, березу, бук, гамамелис, лавр, мирт, шалфей, эвкалипт, листья черной смородины).

Действенный бьюти-арсенал: косметолог рассказала, как &quot;стереть&quot; расширенные поры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Сыворотки с койевой, феруловой, салициловой кислотами для ежедневного использования.
  • Избегайте плотных кремов, даже если кажется, что коже недостаточно увлажнения. В таком случае поменяйте сыворотку, а крем оставьте легким.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина пояснила, стоит ли в холода менять увлажняющий крем на питательный.

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