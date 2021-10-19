Действенный бьюти-арсенал: косметолог рассказала, как "стереть" расширенные поры

Можно ли сузить поры раз и навсегда? Этим вопросом задаются "счастливые" обладательницы этой эстетической пролемы. Можно сделать лицо гладким, словно холст, тем, кто имеет "пористую" кожу?

Косметолог Евгения Седина решила расставить все точки над i на странице в Instagram .

Она назвала основные причины расширения пор. Эксперт напомнила, что функция пор — выделение сального секрета и активное участие в формировании липидной пленки. Когда себума вырабатывается слишком много, кожа становится неровной, тусклой, происходит закупорка пор, появляются высыпания.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему же кожа становится "пористой":

Гормональный дисбаланс. В подростковый период и во время беременности изменения в эндокринной системе могут вызывать избыточное выделение себума и расширение пор.

Жирный тип кожи. Увы, повышенная выработка кожного сала часто запрограммирована генетически.

Неправильный уход. Чтобы себум не забивал поры, кожу надо правильно и регулярно очищать.

Питание. Любовь к острому и жирному, увлечение сладкими газированными напитками и выпечкой отражаются на состоянии кожи не лучшим образом.

Увлечение солнцем(солярием).Под воздействием ультрафиолета в качестве естественной защитной меры утолщается роговой слой, и порам становится труднее освобождаться от загрязнений.

Возраст. Из-за разрушения коллагена и эластина кожа теряет эластичность, становится рыхлой, и поры остаются расширенными.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли сузить поры?

Плохая новость: раз и навсегда — нет. Хорошая новость: временно и визуально — вполне. Но эта проблема потребует постоянного внимания, определенных усилий и последовательных действий.

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70% успеха такого мероприятия - это домашний уход. Чтобы поры стали менее заметными, понадобится целый бьюти-арсенал:

Правильное умывание. Начинаете с горячей воды, затем гель или пенка с фруктовыми кислотами, вяжущими компонентами. Массируем кожу в области Т-зоны 2 -3 минуты, смываем горячей водой и заканчиваем умывание прохладной и холодной водой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Скрабы. Входящие в них мягкие абразивные частицы прекрасно удаляют скопления себума, загрязнения и ороговевшие клетки. Кожа становится ровнее, поры менее заметными.

Кремы с гидроксикислотами (салициловой, молочной, гликолевой).

Стягивающие маски на основе серы и белой глины, 1-2 раза в неделю.

Тоник/лосьон с вяжущими компонентами (аир, белую иву, березу, бук, гамамелис, лавр, мирт, шалфей, эвкалипт, листья черной смородины).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)