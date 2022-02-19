ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Диетологи одобряют: секреты похудени Виктория Бекхэм и Элизабет Хёрли

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 16:23
Диетологи одобряют: секреты похудени Виктория Бекхэм и Элизабет Хёрли Виктория Бекхэм начинает день с двух чайных ложек яблочного уксуса (фото: Getty)
Автор: Сергей Кулик

Диетологи рассказали о проверенных способах похудения звезд и объяснии как они работают.

Секретами делится издание Eat This, Not That

Топ-модель и актриса Молли Симс сохраняет фигуру благодаря высокоинтенсивным интервальным тренировкам (HIIT Training). Такие тренировки всего за полчаса в день позволяют сжечь больше калорий, чем обычно сжигается за несколько часов. Многие упражнения позволяют тренировать сразу все группы мышц вашего тела, объясняет Диетолог Мариус Варзару.

Виктория Бекхэм практикует другой метод: она начинает день с двух чайных ложек яблочного уксуса. Затем она выпивает лимонный сок, выжатый в кипящую воду. Специалист по контролю веса Латонья Фор подтвердила, что, согласно некоторым исследованиям, уксус и лимонный сок снижают холестерин и уровень глюкозы при воздержании от еды, однако употребление таких кислых продуктов по утрам может вызвать легкую тошноту. По ее словам, лучше начинать день с белка и сложных углеводов, например овсянки или греческого йогурта.

Один из способов, которым поддерживает фигуру актриса Элизабет Херли - это есть овощи. Причем женщина замечает, что овощи должны составлять 50% от всего рациона. Лицензированный физиотерапевт и онлайн-коуч по здоровью Джордан Трайнаджел пояснил, что фрукты и овощи содержат антиоксиданты, питательные вещества и минералы, которые упрощают превращение глюкозы в полезную энергию и помогают избежать ожирения.

Австралийская актриса Ребел Уилсон, сумела похудеть благодаря диете с высоким содержанием белка. По словам специалистов диета с высоким содержанием белка может помочь с потерей веса, потому что она снижает уровень гормона грелина, который вызывает чувство голода. Кроме того, белок наращивает мышцы, и чем больше у вас мышц, тем эффективнее ваше тело избавляется от жира

Ранее мы рассказывали о том, что одна серия кулинарного шоу сына Бекхэмов стоит 100 тысяч долларов

Читайте LITE в Google News
Виктория Бекхэм
STYLER
Шуфрич и Бутусов устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)
Шуфрич и Бутусов устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)