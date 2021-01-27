Доступно и эффективно: топ процедур для зимнего ухода за телом от косметолога

Зимой от сухости страдает не только лицо, но и тело. Как помочь коже? Что должно быть в уходе для тела? Об этом рассказала косметолог Ольга Петрунина.

Эксперт подробно расписала ритуалы красоты для тела, которые идеальны в зимний период.



Очищение. Мыло/гель/пенка.

Выбираем по принципу умывалки для лица - смотрим на состав: желательно, чтобы агрессивные ПАВы отсутствовали или были не на первых позициях. Помните, жесткие ПАВы позволяют средству хорошо мылиться, пениться, образовывают обильную густую пену. Это достаточно агрессивные компоненты, но смертельного в них ничего нет, только гидро-липидный барьер страдает.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отшелушивание.

Для тела допустимы как кофейные скрабы, так и мягкие щетки, рукавички и т.п. Используем раз в неделю. Обходим зоны шеи и декольте.



Увлажнение.

Кондиционеры, эмульсии, кремы, кремы-баттеры, молочко для тела.

Можно добавить маски и обёртывания.



Кожа шеи и декольте очень тонкая и нежная, поэтому нуждается в отдельном деликатном уходе. Для ухода за этой зоной можно использовать те же средства, что и для лица, а можно - специальную косметику для этой зоны, что экономичнее. Для отшелушивания используем энзимный пилинг.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пяточки.

Можно использовать готовые носочки для педикюра, чтобы отшелушить ороговевший слой кожи. Для увлажнения также есть достойные маски-носочки.



Ароматерапия.

"Вкусные" средства для тела (и лица) приносят огромное удовольствие!Основная задача - спасение от плохого настроения, апатии и усталости, от переедания! Помимо ароматных гелей для душа и кремов можно добавлять в ванную спец средства, которые также дополнительно будут увлажнять кожу.

Ранее мы предлагали попробовать домашнюю маску-лифтинг из доступных компонентов.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила правильно хранить косметику.