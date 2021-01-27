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Доступно и эффективно: топ процедур для зимнего ухода за телом от косметолога

Новина українською → Среда 27 января 2021 13:38
Доступно и эффективно: топ процедур для зимнего ухода за телом от косметолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Зимой от сухости страдает не только лицо, но и тело. Как помочь коже? Что должно быть в уходе для тела? Об этом рассказала косметолог Ольга Петрунина.

Эксперт подробно расписала ритуалы красоты для тела, которые идеальны в зимний период.

Очищение. Мыло/гель/пенка.

Выбираем по принципу умывалки для лица - смотрим на состав: желательно, чтобы агрессивные ПАВы отсутствовали или были не на первых позициях. Помните, жесткие ПАВы позволяют средству хорошо мылиться, пениться, образовывают обильную густую пену. Это достаточно агрессивные компоненты, но смертельного в них ничего нет, только гидро-липидный барьер страдает.

Доступно и эффективно: топ процедур для зимнего ухода за телом от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отшелушивание.

Для тела допустимы как кофейные скрабы, так и мягкие щетки, рукавички и т.п. Используем раз в неделю. Обходим зоны шеи и декольте.

Увлажнение.

Кондиционеры, эмульсии, кремы, кремы-баттеры, молочко для тела.
Можно добавить маски и обёртывания.

Кожа шеи и декольте очень тонкая и нежная, поэтому нуждается в отдельном деликатном уходе. Для ухода за этой зоной можно использовать те же средства, что и для лица, а можно - специальную косметику для этой зоны, что экономичнее. Для отшелушивания используем энзимный пилинг.

Доступно и эффективно: топ процедур для зимнего ухода за телом от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пяточки.

Можно использовать готовые носочки для педикюра, чтобы отшелушить ороговевший слой кожи. Для увлажнения также есть достойные маски-носочки.

Ароматерапия.

"Вкусные" средства для тела (и лица) приносят огромное удовольствие!Основная задача - спасение от плохого настроения, апатии и усталости, от переедания! Помимо ароматных гелей для душа и кремов можно добавлять в ванную спец средства, которые также дополнительно будут увлажнять кожу.

Ранее мы предлагали попробовать домашнюю маску-лифтинг из доступных компонентов.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила правильно хранить косметику.

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