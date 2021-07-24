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Эффективно и бесплатно: 6 утренних привычек, которые помогут похудеть

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Суббота 24 июля 2021 08:36
Эффективно и бесплатно: 6 утренних привычек, которые помогут похудеть Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Внесение нескольких небольших изменений в утренний распорядок поможет сбросить вес - причем без финансовых сложений.

Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instagram, какие привычки помогут вам эффективно похудеть.

Топ-6 утренних привычек для похудения:

1. Ешьте завтрак с высоким содержанием белка

То, что вы едите на завтрак, может определить курс на весь день. Он определяет, будете ли вы чувствовать себя сытым и довольным до обеда или будете что-то кусочничать.

2. Пейте побольше воды

Начните утро со стакана или двух воды - это простой способ ускорить похудение. Так же вода помогает притупить чувства голода и снижает количество потребляемой пищи.

3. Взвешивайтесь

Если у вас есть потребность делать это каждый день, делайте, если вас это мотивирует и сдерживает в течение дня, чтобы не сорваться, то это будет тоже хороший инструмент, но главное, чтобы это не влияло на психику и сильную гонку, анализируйте и если чувствуете зависимость от этого, тогда переходите на взвешивание раз в неделю.

Эффективно и бесплатно: 6 утренних привычек, которые помогут похудеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Будьте внимательны

Внимательность - это практика, которая включает в себя полное сосредоточение на настоящем моменте и осознание своих мыслей и чувств. Концентрация на приеме пище помогает организму правильно усваивать пищу, не переедать, ощущать вкус еды и получать от неё удовольствие.

5. Делайте зарядку и контрастный душ

Это то, что поможет раскачать организм и получить от него максимальный результат.

6. Соберите с собой свой перекус и обед.

Так вы точно продержитесь на своём рационе.

Это то, что может сделать каждый из нас совершенно бесплатно и без усилий.
Нужно только немного поменять свои привычки утром. Похудение — это образ жизни, а не отрезок времени.

Напомним, ранее диетолог раскрыла правила здорового ужина, который не навредит фигуре.

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похудение диетолог
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