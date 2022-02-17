French kiss: как носить красную помаду, как француженка – туториал от звездного визажиста

"Я выросла среди женщин, которые не носили так уж много косметики. Но вот красная помада всегда была "наготове", – рассказывает Вайолетт Серра.

О француженках говорят, что они с шармом и "с изюминкой". И даже помаду они носят "как-то по-особенному".

Звездный визажист, владелица собственного бьюти-бренда и креативный директор по макияжу Guerlain Вайолетт – родом из Франции. И она знает не понаслышке, что такое парижская изысканность и веселость в одном образе, ведь это в ее характере!

"Я люблю игру, в которую "играет" с тобой красная помада. Это так привлекательно, с одной стороны это ставит губы в центр внимания, но в то же время тебе нельзя целоваться, потому что так ты испортишь помаду. Это как магнит, который одновременно притягивает и отталкивает!".

Что касается того, как она решает, какую из красных из красных помад использовать, визажист советует обратить внимание на настроение, на оттенок кожи и, конечно же, на наряд.

Существует так много разных вариантов красного цвета! Отправляйтесь "на охоту" за тем самы, что подойдет вам больше всего.

Топ-3 способа носить красную помаду, одобренных Вайолетт

Bouche Mordue

"Bouche Mordue в переводе с французского означает "Укушенные губы". Я перевожу это так, как будто вас только что поцеловали – румянец, только на ваших губах. Вы можете использовать любую красную помаду, которая у вас есть, просто нанесите ее, добавьте бальзам для губ и растушуйте губы.

Я одержима Guerlain Kiss Kiss Bee Glow, оттенок цвета идеален, он выглядит как ваш собственный цвет губ, но он цветной".

У каждой есть свой любимый красный (фото: instagram.com/violette_fr)

Классика

Чистый и четкий цвет. Равномерно нанесите помаду на губы. Затем кончиком помады перерисуйте контуры, но не перегибая палку.

"Ваша косметичка просто не может обойтись без яркой красной помады!".

Для вау-эффекта можно использовать Chanel Rouge Allure.

Французский поцелуй

Нанесите помаду и аккуратно растушуйте контуры, так вы получите свежий и мягкий эффект "французского поцелуя".

"Образ французского поцелуя – это когда вы наносите красную помаду, а затем размываете края. Мне нравится наносить красную помаду, а затем кистью аккуратно растушевывать линию.

Это для тех случаев, когда вы хотите почувствовать силу свой привлекательности, но также хотите, чтобы в ней был баланс нежности, именно так я люблю носить помаду. Это почти как если бы кто-то поцеловал вас в губы и размазал края".

Для "французского поцелуя" идеаьно подойдет Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture.