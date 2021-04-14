Гладкая кожа после акне: косметолог рассказала, как избавиться от рубцов

Рубцы на коже возникают в месте повреждения ткани, так появляются постакне. Их образование связано с выработкой коллагена при заживлении: если его мало - образуется ямка (атрофические рубцы), если много - уплотнение (гипертрофические), иногда выходящее за пределы ранки (келоидные).

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.

"Рубцы при акне остаются от длительного воспаления. Если воспаления держатся долго, нужно идти на чистку", - посоветовала нутрициолог и косметолог.

Средства против рубцов постакне (фото: pixabay.com)

Яна подчеркнула, что лечение гипертрофических рубцов стоит доверить дерматологу. А вот атрофические рубцы - ямки, можно попробовать убрать в домашних условиях или у косметолога.

Как убрать постакне

Косметикой рубцы не убрать, напомнила косметолог. Поэтому специалист предлагает тактику: заставлять кожу обновляться. С этой задачей справляются ретиноиды, мезороллер и косметическая хиджама.⠀

"Если повреждение образовалось совсем недавно, чтобы не допустить рубцевание, используйте мазь Куриозин. Ретиноиды заставляют кожу обновляться изнутри, воздействуя на ретиноевые рецепторы в клетках.

Куриозин. Ретиноиды заставляют кожу обновляться изнутри, воздействуя на ретиноевые рецепторы в клетках. Косметическая хиджама особенно эффективна курсами, но только у специалиста.

особенно эффективна курсами, но только у специалиста. Мезороллер, если говорить вкратце, делает небольшие проколы на коже, заставляя ее производить новый коллаген на месте ямки. В идеале использовать его с пептидными сыворотками (особенно, с матриксилом и пептидами меди). Длины иголок 0,5 мм будет достаточно", - рассказала в своем блоге Яна.⠀

Также специалист напомнила, что не стоит забывать о достаточном количестве белка в питании. Для его усвоения следует привести в порядок кислотность желудка и работу ферментов поджелудочной железы.

"Также будет кстати добавить в рацион коллаген из костных бульонов, холодцов или хотя бы добавок", - подытожила Яна.