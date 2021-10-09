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Главная процедура осени: косметолог раскрыла правду о сезонном пилинге

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Суббота 09 октября 2021 08:38
Главная процедура осени: косметолог раскрыла правду о сезонном пилинге Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

С приходом холодов наступила пора менять свой энзимный пилинг на кислотный. Химический (кислотный) пилинг – процедура, которая нужна почти каждой.

Косметолог Ольга Петрунина детально пояснила в Instagram, кому нужен кислотный пилинг и какие тонкости стоит учесть при его проведении.

Если у вас:

  • тусклый цвет лица,
  • возрастные изменения,
  • акне и пост-акне, расширенные поры, комедоны,
  • сухость, стянутость и шелушения,
  • пигментация

Главная процедура осени: косметолог раскрыла правду о сезонном пилинге

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Химический пилинг - это нанесение на кожу органических кислот. По своей сути это контролируемый ожог верхнего слоя кожи. Ожог незначительный, но наш мозг получает сигнал на обновление клеток. Уже после первой процедуры вы увидите результат, а после курса - кожа станет свежей и сияющей.

Важно понимать, что каждая кислота (а также ее % и РН пилинга) работает особым образом и подбирается абсолютно индивидуально, в зависимости от состава и концентрации можно решить конкретные задачи.

Оптимально выбрать легкие пилинги: поверхностные или поверхностно-срединные. Это щадящая процедура, которая решает большинство задач и после которой кожа почти сразу выглядит обновленной. В нашем ритме жизни длительный период реабилитации - непозволительная роскошь.

Главная процедура осени: косметолог раскрыла правду о сезонном пилинге
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лучший период для проведения химических пилингов - время неактивного солнца. Перед пилингом желательно не загорать 2 недели! Это касается и солярия и обычного солнца. А если во время курса пилингов вы планируете поездку на юг (или поход в солярий), то с момента последнего пилинга должен пройти один месяц.

Как и любая процедура, химический пилинг имеет противопоказания, поэтому нужна консультация специалиста.

Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко раскрыла правду о витаминах для роста волос.

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