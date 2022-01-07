От гранжа до кудрей: стилист показала самые модные женские прически 2022 года
В стрижках в этом году важно не ЧТО носить, а КАК. Принципиально новых вариантов стрижек нет, но есть нюансы оформления: элементы гранжа, ретро, четкий срез, рваные пряди, слои.
Именно такие детали делают обычные стрижки более стильными и отличаются от прошлогодних.
Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова показала в Instagram, какие прически будут в моде в 2022 году.
Много укладок и стрижек с элементами ретро, гранжа, многослойности, рваных прядей, разных вариантов локонов или прямых волос.
Одновременно могут быть и асимметрия, и текстурированные слои, и ровный срез, и легкая небрежность, из-за которой образ приобретает налет гранжа. И уже все вместе такие элементы делают прическу актуальной и стильной.
Не менее важна техника исполнения стрижки и рука мастера. Потому что хороший мастер должен учесть не только актуальность стрижки, но и что называется, посадить стрижку на голову и выполнить ее так, чтобы форма требовала как можно меньше укладки и дольше держалась.
Ведь важность портретной зоны в образе сложно переоценить. Хорошая стрижка - уже 50% успеха в преображении.
Топ-6 модных причесок в 2022:
1. Гранж
2. Многослойность
3. Геометрия
4. Кудри
5. Локоны
6. Ассиметрия
Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)
Напомним, ранее мы назвали топ-5 звездных бьюти-трендов, о которых в новом году лучше забыть.