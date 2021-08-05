Идеальное очищение 3 в 1: косметолог научила готовить чудодейственное средство для кожи

Индийские женщины могут похвастаться не олько раскошніми волосами, но и чистой, бархатной кожей лица – все дело в специфическом уходе, секреты котрого постепенно расползлись по всему миру на заметку представительницам прекрасного пола. Например, чудодействено средство убтан, которое наверняка займет почетное место на полочке к косметическими средствами.

Убтан – это аюрведическое средство для очищения кожи 3 в 1. Оно заменяет мыло, скраб, маску и даже шампунь, если вы готовы мыть голову больше 10 минут. В Индии убтаном пользуются не одну тысячу лет, а у нас он появился недавно.

Убтан – это порошок из молотых трав, орехов, специй и муки. Традиционный убтан готовят из нутовой муки и индийских трав. Некоторые травы можно найти в индийских лавках или заменить нашими.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как использовать убтан

Убтан хранится в сухом виде. Чтобы умыться, его нужно развести водой и нанести получившуюся кашицу на кожу. Она хорошо очищает кожу, насыщает ее полезностями, улучшает кровообращение и при этом не разрушает липидный слой. Т.е. такое умывание не только не вредно, как практически все моющие средства. Оно полезно! А если компоненты подобраны по типу кожи, то можно решить много проблем. Если есть время, можно оставить убтан на пару минут на лице. Будет маска. По ощущениям, кожа после гладкая, нежная и свежая.



Неоспоримый плюс убтана – его можно приготовить самостоятельно! Причем подобрать компоненты под свои запросы. А если вспомнить о нем заблаговременно и насобирать травы летом, то будет еще и бесплатно.

Минус только один – нужно привыкнуть. Убтан занимает больше времени и не такой удобный, как привычная пенка.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как приготовить убтан самостоятельно

Вот схема, по которой можно приготовить убтан самостоятельно!

40-50% － основа, как правило - мука

20% － растения, содержащие сапонины

20-30% － травы

10% － дополнительные компоненты



Мука. Универсальный вариант － овсяная.

Для сухой кожи: овсяная, рисовая, гречневая, миндальная

Жирная: нутовая, овсяная, гороховая, чечевичная, пшеничная цельнозерновая

Проблемная кожа: кукурузная, нутовая

Зрелая и сухая кожа: льняная, ржаная, миндальная.

К муке можно добавить молотые отруби, зародыши пшеницы, толокно, сухое молоко, кунжут, миндаль, бесцветную хну.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сапонины: корни: мыльнянки, солодки, первоцвета весеннего, фиалки, женьшеня, хвоща полевого и даже хрена, а также семена льна.



Травы. Если у вас есть те, которых нет в списке, почитайте о них и смело добавляйте.

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Дополнительные компоненты, которых мы добавляем совсем немного: