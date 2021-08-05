Идеальное очищение 3 в 1: косметолог научила готовить чудодейственное средство для кожи
Индийские женщины могут похвастаться не олько раскошніми волосами, но и чистой, бархатной кожей лица – все дело в специфическом уходе, секреты котрого постепенно расползлись по всему миру на заметку представительницам прекрасного пола. Например, чудодействено средство убтан, которое наверняка займет почетное место на полочке к косметическими средствами.
Косметолог Яна Смирнова раскрыла в Instagram секрет необычного бьюти-продукта родом из Индии и научила его готовить дома.
Убтан – это аюрведическое средство для очищения кожи 3 в 1. Оно заменяет мыло, скраб, маску и даже шампунь, если вы готовы мыть голову больше 10 минут. В Индии убтаном пользуются не одну тысячу лет, а у нас он появился недавно.
Убтан – это порошок из молотых трав, орехов, специй и муки. Традиционный убтан готовят из нутовой муки и индийских трав. Некоторые травы можно найти в индийских лавках или заменить нашими.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как использовать убтан
Убтан хранится в сухом виде. Чтобы умыться, его нужно развести водой и нанести получившуюся кашицу на кожу. Она хорошо очищает кожу, насыщает ее полезностями, улучшает кровообращение и при этом не разрушает липидный слой. Т.е. такое умывание не только не вредно, как практически все моющие средства. Оно полезно! А если компоненты подобраны по типу кожи, то можно решить много проблем. Если есть время, можно оставить убтан на пару минут на лице. Будет маска. По ощущениям, кожа после гладкая, нежная и свежая.
Неоспоримый плюс убтана – его можно приготовить самостоятельно! Причем подобрать компоненты под свои запросы. А если вспомнить о нем заблаговременно и насобирать травы летом, то будет еще и бесплатно.
Минус только один – нужно привыкнуть. Убтан занимает больше времени и не такой удобный, как привычная пенка.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как приготовить убтан самостоятельно
Вот схема, по которой можно приготовить убтан самостоятельно!
40-50% － основа, как правило - мука
20% － растения, содержащие сапонины
20-30% － травы
10% － дополнительные компоненты
Мука. Универсальный вариант － овсяная.
- Для сухой кожи: овсяная, рисовая, гречневая, миндальная
- Жирная: нутовая, овсяная, гороховая, чечевичная, пшеничная цельнозерновая
- Проблемная кожа: кукурузная, нутовая
- Зрелая и сухая кожа: льняная, ржаная, миндальная.
К муке можно добавить молотые отруби, зародыши пшеницы, толокно, сухое молоко, кунжут, миндаль, бесцветную хну.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Сапонины: корни: мыльнянки, солодки, первоцвета весеннего, фиалки, женьшеня, хвоща полевого и даже хрена, а также семена льна.
Травы. Если у вас есть те, которых нет в списке, почитайте о них и смело добавляйте.
- Шалфей для проблемной кожи, имеет антисептическое и успокаивающее действие
- Ромашка успокаивает и снимает покраснения, противовоспалительное действие
- Мята и мелисса для любого типа кожи и при любых проблемах, тонизируют и освежают, к тому же приятно пахнут. Только не много.
- Подорожник заживляет ранки, противовоспалительный эффект
- Душица - антибактериальный компонент
- Эвкалипт имеет антибактериальное и противовоспалительное свойство
- Листья земляники отбеливают, выравнивают цвет лица, уменьшают пигментацию
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Крапива - универсальное средство, хорошо подходит для всех типов кожи
- Цветы липы для сухой и зрелой кожи, сужают поры, придают коже эластичность
- Календула - универсальное средство, особенно хороша при раздражениях и воспалениях
- Фиалка и цветы василька для сухой кожи, хорошо смягчают и увлажняют
- Хвощ сужает поры, успокаивает и снимает воспаления
- Цветки лаванды - противовоспалительное средство, природный антисептик, выравнивает цвет лица, борется с пигментными пятнами и акне
- Череда имеет успокаивающее, противовоспалительным, ранозаживляющее действие
Не знаете, что выбрать? Берите ромашку, крапиву и лаванду!
Дополнительные компоненты, которых мы добавляем совсем немного:
- глина
- морская соль, квасцы
- ламинария, фукус, спирулина и другие водоросли
- сухая кожура цитрусовых, особенно для жирной кожи!
- специи: мускатный орех, корица, имбирь, кардамон, кориандр, базилик и т.д.
- куркуму стоят отдельно, так как это мощный антисептик.Хорошо для проблемной кожи, но окрашивает лицо в желтый.
- аюрведические порошки - ним, амла, ашваганда, трифала и другие - Растительные, фруктовые пудры и экстракты в порошке
- клетчатка (обычная пищевая)
- активированный уголь
Напомним что ранее косметолог Станислав Арканников научил справляться с пигментацией кожи в домашних условиях.