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Идеальное очищение 3 в 1: косметолог научила готовить чудодейственное средство для кожи

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Четверг 05 августа 2021 16:38
Идеальное очищение 3 в 1: косметолог научила готовить чудодейственное средство для кожи Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Индийские женщины могут похвастаться не олько раскошніми волосами, но и чистой, бархатной кожей лица – все дело в специфическом уходе, секреты котрого постепенно расползлись по всему миру на заметку представительницам прекрасного пола. Например, чудодействено средство убтан, которое наверняка займет почетное место на полочке к косметическими средствами.

Косметолог Яна Смирнова раскрыла в Instagram секрет необычного бьюти-продукта родом из Индии и научила его готовить дома.

Убтан – это аюрведическое средство для очищения кожи 3 в 1. Оно заменяет мыло, скраб, маску и даже шампунь, если вы готовы мыть голову больше 10 минут. В Индии убтаном пользуются не одну тысячу лет, а у нас он появился недавно.

Убтан – это порошок из молотых трав, орехов, специй и муки. Традиционный убтан готовят из нутовой муки и индийских трав. Некоторые травы можно найти в индийских лавках или заменить нашими.

Идеальное очищение 3 в 1: косметолог научила готовить чудодейственное средство для кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как использовать убтан

Убтан хранится в сухом виде. Чтобы умыться, его нужно развести водой и нанести получившуюся кашицу на кожу. Она хорошо очищает кожу, насыщает ее полезностями, улучшает кровообращение и при этом не разрушает липидный слой. Т.е. такое умывание не только не вредно, как практически все моющие средства. Оно полезно! А если компоненты подобраны по типу кожи, то можно решить много проблем. Если есть время, можно оставить убтан на пару минут на лице. Будет маска. По ощущениям, кожа после гладкая, нежная и свежая.

Неоспоримый плюс убтана – его можно приготовить самостоятельно! Причем подобрать компоненты под свои запросы. А если вспомнить о нем заблаговременно и насобирать травы летом, то будет еще и бесплатно.

Минус только один – нужно привыкнуть. Убтан занимает больше времени и не такой удобный, как привычная пенка.

Идеальное очищение 3 в 1: косметолог научила готовить чудодейственное средство для кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как приготовить убтан самостоятельно

Вот схема, по которой можно приготовить убтан самостоятельно!
40-50% － основа, как правило - мука
20% － растения, содержащие сапонины
20-30% － травы
10% － дополнительные компоненты

Мука. Универсальный вариант － овсяная.

  • Для сухой кожи: овсяная, рисовая, гречневая, миндальная
  • Жирная: нутовая, овсяная, гороховая, чечевичная, пшеничная цельнозерновая
  • Проблемная кожа: кукурузная, нутовая
  • Зрелая и сухая кожа: льняная, ржаная, миндальная.

К муке можно добавить молотые отруби, зародыши пшеницы, толокно, сухое молоко, кунжут, миндаль, бесцветную хну.

Идеальное очищение 3 в 1: косметолог научила готовить чудодейственное средство для кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сапонины: корни: мыльнянки, солодки, первоцвета весеннего, фиалки, женьшеня, хвоща полевого и даже хрена, а также семена льна.

Травы. Если у вас есть те, которых нет в списке, почитайте о них и смело добавляйте.

  • Шалфей для проблемной кожи, имеет антисептическое и успокаивающее действие
  • Ромашка успокаивает и снимает покраснения, противовоспалительное действие
  • Мята и мелисса для любого типа кожи и при любых проблемах, тонизируют и освежают, к тому же приятно пахнут. Только не много.
  • Подорожник заживляет ранки, противовоспалительный эффект
  • Душица - антибактериальный компонент
  • Эвкалипт имеет антибактериальное и противовоспалительное свойство
  • Листья земляники отбеливают, выравнивают цвет лица, уменьшают пигментацию

Идеальное очищение 3 в 1: косметолог научила готовить чудодейственное средство для кожи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Крапива - универсальное средство, хорошо подходит для всех типов кожи
  • Цветы липы для сухой и зрелой кожи, сужают поры, придают коже эластичность
  • Календула - универсальное средство, особенно хороша при раздражениях и воспалениях
  • Фиалка и цветы василька для сухой кожи, хорошо смягчают и увлажняют
  • Хвощ сужает поры, успокаивает и снимает воспаления
  • Цветки лаванды - противовоспалительное средство, природный антисептик, выравнивает цвет лица, борется с пигментными пятнами и акне
  • Череда имеет успокаивающее, противовоспалительным, ранозаживляющее действие

Не знаете, что выбрать? Берите ромашку, крапиву и лаванду!

Дополнительные компоненты, которых мы добавляем совсем немного:

  • глина
  • морская соль, квасцы
  • ламинария, фукус, спирулина и другие водоросли
  • сухая кожура цитрусовых, особенно для жирной кожи!
  • специи: мускатный орех, корица, имбирь, кардамон, кориандр, базилик и т.д.
  • куркуму стоят отдельно, так как это мощный антисептик.Хорошо для проблемной кожи, но окрашивает лицо в желтый.
  • аюрведические порошки - ним, амла, ашваганда, трифала и другие - Растительные, фруктовые пудры и экстракты в порошке
  • клетчатка (обычная пищевая)
  • активированный уголь

Напомним что ранее косметолог Станислав Арканников научил справляться с пигментацией кожи в домашних условиях.

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