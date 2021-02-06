ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Идеальное увлажнение и питание: косметолог рассекретила тайный рецепт ванной Клеопатры

Новина українською → Суббота 06 февраля 2021 12:24
Идеальное увлажнение и питание: косметолог рассекретила тайный рецепт ванной Клеопатры Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Домашние рецепты красоты порой бывают не менее эффективны, чем салонные процедуры, особенно, если рецепты проверены не годами, а веками. Например, об омолаживающей ванной Клеопатры ходят легенды, но повторить ее может каждый.

Многие скептически относятся к тому, что молочная ванна обладает омолаживающим эффектом. В противовес этому, косметолог Татьяна Моторина рассказала в Instagram об эксперименте, который недавно провели ученые.

Они собрали 320 человек, и предложили им в течениие месяца принимать ванны. Людей разделили на две группы: одни принимали обычные ванны с простой водопроводной водой, а другие принимали молочные ванны. И через месяц все с удивлением обнаружили, что та группа людей, которая регулярно принимала молочные ванны, стала выглядеть гораздо моложе. Морщины у них разгладились, кожа стала упругой и подтянутой. А у второй группы людей ничего не изменилось.

Идеальное увлажнение и питание: косметолог рассекретила тайный рецепт ванной Клеопатры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Косметолог поделилась волшебным рецептом Клеопатры, благодаря которому она поддерживала свою таинственную красоту.

Включите приятную музыку и зажгите свечи. Погружаться в ванну нужно с чистым телом, предварительно сделайте скраб.

Готовим ванну:

  • смешать 5 мл.оливкового масла (макадами, персиковых косточек) с эфирными маслами
  • жасмина 5 капель
  • иланг-иланга 5 капель
  • розы 2-3 капли

Полученную смесь масел ввести в теплое молоко - 1000мл. Добавить в раствор 2 столовые ложки меда, 2 щепотки корицы и 1 чайную ложку ванильного сахара. Полученную смесь влить в ванну температурой 38-39 градусов.

Идеальное увлажнение и питание: косметолог рассекретила тайный рецепт ванной Клеопатры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Принимать ванну нужно 1 раз в неделю по 15 мин. Такая процедура дарит расслабление, увлажняет и питает кожу.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина познакомила со списком процедур для ухода за кожей в холода.

К слову, косметолог и бьют-блогер Ирина Шарк перечислила топ-5 простых бьюти-правил на каждый день.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота косметолог красота
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Авария на железной дороге под Днепром: все подробности
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Авария на железной дороге под Днепром: все подробности