Как избавиться от сухости и увлажнить кожу: чек-лист от косметолога

Для поддержания молодости и здоровья нашей кожи жизненно необходимо поддержание нормального уровня влаги. Косметолог Ольга Петрунина рассказала, как помочь увлажнить обезвоженную кожу и избавиться от ощущения сухости и стянутости.

Полезным чек-листом эксперт поделилась на своей странице в Instagram .

Пара УМЫВАЛКА+ТОНИК

Ежедневно утром и вечером! Именно правильно подобранная эта пара решает большинство проблем с высыпаниями. И обезвоженность в том числе.

Что важно?

Чтобы средства дружили друг с другом.

Подходили состоянию вашей кожи.

Обращайте внимание не на надписи на баночке (для сухой кожи), а на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строчках или отсутствовать.

Лучше, если эту пару подберёт специалист. Если вы испытываете дискомфорт от сухости кожи и стянутости кожи - не пожалейте денег на хорошую пару умывалка + тоник. Кожа скажет вам спасибо!



Иллюстративное фото (pexels.com)

Никаких масел

Масла только провоцируют обезвоженность. Если вам "мало крема", возвращайтесь к п.1. - и купите хорошую пару "умывалка+тоник", которая будет работать с обезвоженностью.



Дневной крем - это маст хэв каждый день! Крем должен быть также индивидуально подобран и дарить ощущение комфорта.

Помните, если вы много времени проводите на улице, то от коварного весеннего солнышка кожу необходимо защищать кремом с spf (если индекс УФ выше 2х).



Увлажняющие сыворотки и увлажняющие маски.

Дополнительный уход, который будет работать целенаправленно на увлажнение.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Пейте больше чистой воды.



Добавьте к рациону питания Омегу.



Увлажняйте сухой воздух в помещении.