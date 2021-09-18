Избавляемся от "апельсиновой корки": пошаговый план от целлюлита
Целлюлит - проблема внутренняя, а не внешняя. Поэтому и решать мы ее будем изнутри.
Эксперт по похудению и правильному питанию, нутрициолог и фитнес-тренер Катя Медушкина поделилась в Instagram пошаговым планом, как же избавиться от "апельсиновой корки".
1. Переполненные жиром адипоциты (жировые клетки) надо уменьшить. Разрослись они в результате несбалансированности рациона - переедания, нерегулярного питания, недостатка одних нутриентов и переизбытка других.
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Чтобы организм начал расходовать жировые запасы, ему нужно давать энергии (калорий) меньше, чем он тратит. Это значит, что в вашем рационе должен появиться НЕБОЛЬШОЙ дефицит - 20% от вашей нормы.
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Если вы будете голодать, организм недополучит питательных веществ, “объявит чрезвычайное положение” и перейдет в режим сбережения и накопления. И отложенный жир расходоваться не будет.
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Плюс поступление БЖУ нужно привести к балансу. Чтобы даже при дефиците калорий организму хватало материалов на все его процессы.
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2. Необходимо вернуть в проблемную зону хороший кровоток для снабжения клеток питательными веществами и лимфоток для отвода продуктов распада. И запустить жиросжигание.
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Для этого нужна работа сердца (гонит кровь), мышц (гонят лимфу), дыхательной системы (дает кислород для окисления жиров). Ничего лучше физических нагрузок пока не придумали. Нужны общие тренировки и локальные - на проблемную зону.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Уходовые процедуры - массажи сухой щеткой, банками, руками, обертывания, маски - это прекрасное подспорье при условии, что ВЫПОЛНЕНЫ два предыдущих пункта. Это поддержка снаружи того процесса, который уже идет изнутри.
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