Избавляемся от "апельсиновой корки": пошаговый план от целлюлита

1. Переполненные жиром адипоциты (жировые клетки) надо уменьшить. Разрослись они в результате несбалансированности рациона - переедания, нерегулярного питания, недостатка одних нутриентов и переизбытка других.

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Чтобы организм начал расходовать жировые запасы, ему нужно давать энергии (калорий) меньше, чем он тратит. Это значит, что в вашем рационе должен появиться НЕБОЛЬШОЙ дефицит - 20% от вашей нормы.

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Если вы будете голодать, организм недополучит питательных веществ, “объявит чрезвычайное положение” и перейдет в режим сбережения и накопления. И отложенный жир расходоваться не будет.

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Плюс поступление БЖУ нужно привести к балансу. Чтобы даже при дефиците калорий организму хватало материалов на все его процессы.

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2. Необходимо вернуть в проблемную зону хороший кровоток для снабжения клеток питательными веществами и лимфоток для отвода продуктов распада. И запустить жиросжигание.

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Для этого нужна работа сердца (гонит кровь), мышц (гонят лимфу), дыхательной системы (дает кислород для окисления жиров). Ничего лучше физических нагрузок пока не придумали. Нужны общие тренировки и локальные - на проблемную зону.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Уходовые процедуры - массажи сухой щеткой, банками, руками, обертывания, маски - это прекрасное подспорье при условии, что ВЫПОЛНЕНЫ два предыдущих пункта. Это поддержка снаружи того процесса, который уже идет изнутри.