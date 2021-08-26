Как избежать преждевременного старения: косметолог подробно рассказала, что убивает молодость

Гликация - это не только о коже, но и о старении всего организма. Что это за процесс и можно ли его замедлить, рассказала косметолог Яна Смирнова.

На странице в Instagram она пояснила, как питание и образ жизни влиют на состояние кожи.

Гликация — взаимодействие белков с сахарами. В результате образуются конечные продукты гликирования (КПГ). На английском КПГ звучит как AGE (Advanced Glycosylation End-products), что забавно и символично, учитывая роль КПГ в старении.



Дерма состоит из коллагена, эластина и гиалуроновая кислота. Коллаген и эластин - белки. Белки образовывают сшивки, "склеиваются" и теряют функциональность.



Представьте 2 резиновых жгута. Попробуйте растянуть. А теперь свяжите их в нескольких местах. И растяните снова. Что с эластичностью? Или представьте кусок метала. А теперь кусок метала изъеденного ржавчиной. Какой надежнее и прочнее? Похожие процессы происходит с белками. А дерма на 80% состоит из коллагеновых волокон!





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Уровень AGE-продуктов напрямую зависит от питания. Потому что: АGE можно съесть. Самое вредное – самое вкусное. Все жаренное, корочка и коричневый/бурый цвет говорят о КПГ. Хрустящий хлебушек, корочка от шарлотки, картошечка с поджарками, шашлык и даже топленое молоко и ряженка.

Для сравнения, в 100 гр. жаренного яйца содержится 2749 кU, скремблированного на оливком масле - 243 кU, а варенного - 43 кU.



AGE образуются в организме самостоятельно при повышенном уровне глюкозы. А повышается он от всего сладкого, в том числе и фруктов и простых углеводов. Особенно съеденных отдельно от основного приема пищи.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Появление гликированного коллагена наблюдается в возрасте 20 лет. Он накапливается с годовой скоростью около 3,7% и достигает 30-50%-ного увеличения в возрасте 80 лет.



КПГ ухудшают качество кожи, особенно заметно это после 35 лет. Кожа становится менее эластичной, более плотной, появляются морщины, пигментация, сосудистые звёздочки и т.д. КПГ усиливают повреждения от УФ-излучения. Курение ускоряет образование КПГ и усиливает их осаждение в тканях организма.