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Косметолог назвала частую ошибку в уходе за кожей летом: как не надо делать

Новина українською →
Четверг 07 июля 2022 14:23
Косметолог назвала частую ошибку в уходе за кожей летом: как не надо делать Уход за кожей (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Очень частая ошибка в уходе за кожей - это умывание лица до скрипа. А летом, когда лицо больше потеет, нам хочется умываться чаще и еще сильнее. Однако так делать не стоит.

Почему и как правильно очищать кожу - рассказала косметолог Ольга Петрунина на своей странице в Instagram.

Умывание до скрипа приводит к тому, что сальные железы начинают активнее функционировать, защищая кожу, ведь небольшая жирность коже необходима для защиты.

Чем больше мы пытаемся избавиться от жирности, тем больше начинает вырабатываться кожного сала, сальные железы становятся активнее, вставая на защиту гидро-липидного слоя.

Как нужно делать:

1. Умываться с умывалкой не чаще 2-3 раз в день, если нужно чаще - остальные умывания просто водой.

2. Выбирайте средство для умывания с мягкими ПАВ. В основном они не пенятся совсем или дают легкое размыливание. К этой текстуре нужно привыкнуть и вы увидите, как кожа скажет вам спасибо. Враг - SLS и SLES на первых позициях в составе средств для ежедневного умывания.

3. Если жирный блеск беспокоит в течение дня, промокните кожу матирующей или обычной салфеткой (не чаще 1-3 раз).

Напомним, ранее косметолог перечислила полезные привычки по уходу за кожей лица летом, которые помогут сохранить ее здоровой и красивой.

Мы также писали, что врачи развенчали популярные мифы об уходе за кожей - как не стоит делать.

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