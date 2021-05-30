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Косметолог рассказал, как избавиться от черных точек на лице в домашних условиях

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Воскресенье 30 мая 2021 14:26
Косметолог рассказал, как избавиться от черных точек на лице в домашних условиях Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Черные точки также называют открытыми комедонами. Они образуются, когда поры закупориваются смесью кожного сала и ороговевших клеток кожи.

О причинах их появления и способах избавиться от черных точек в домашних условиях рассказал косметолог Станислав Арканников в своем Instagram.

Причины появления черных точек:⠀

Генетические.⠀

Унаследованные расширенные поры сузить полностью не получится, можно только это сделать на время.⠀

Гормональные.

В период полового созревания из-за гормонального скачка повышается выделение кожного сала, что приводит к появлению угрей и комедонов. Подростковое акне и подростковые камедоны.⠀

Неправильное питание.⠀

На сегодняшний день прямая связь между питанием и состоянием кожи научно не установлена. Однако замечено, что обострение проблем с кожей часто случается, если в рационе появились:⠀

  • жирные блюда;⠀
  • шоколад;⠀
  • молоко и жирные молочные продукты;⠀
  • углеводы;⠀
  • сахар.⠀

Косметолог рассказал, как избавиться от черных точек на лице в домашних условияхИллюстративное фото (pexels.com)

Неправильная косметика:⠀

  • недостаточное очищение;⠀
  • нерегулярное отшелушивание;⠀
  • слишком жирные и плотные кремы в тёплое время.⠀

Что делать дома:⠀

  • умываться 2 раза в день, особенно не забываем утром, именно утром максимальная выработка кожного сала,⠀
  • не применяем косметику, которая вызывала ранее образование чёрных точек,⠀
  • сузить поры можно спиртом и спиртосодержащими составами, но не увлекаемся часто, спирт сильно сушит кожу, а кожа от сухости быстрее стареет.⠀
  • активно используем пилинги для домашнего ухода с миндальной кислотой. рН такого пилинга для дома не должна быть ниже 3,0. Миндальная кислота при частом применении хорошо суживает поры.⠀

Косметолог рассказал, как избавиться от черных точек на лице в домашних условиях
Иллюстративное фото (pexels.com)

Обязательно у косметолога:⠀

Классические мануальные чистки лица от черных точек опасны. Во время такой процедуры есть немалый риск внести инфекцию и получить пигментацию.⠀
Современные технологии - это атравматичные, не ручные чистки с использованием химических пилингов.⠀

Лучший пилинг, который делает черные точки мягкими, а в некоторых случаях вообще растворяет и уничтожает их, это пировиноградный пилинг. После его применения поры настолько сильно сужаются, что сами выдавливают размягченные камедоны наружу, а косметологу остается их лишь слегка смахнуть с поверхности кожи, не травмируя ее.

Напомним, ранее косметолог рассказал, как выбрать солнцезащитный крем и получить красивый загар.

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