Косметолог рассказал, как выбрать солнцезащитный крем и получить красивый загар

Твою кожу солнце может уничтожить! Оно дарит тебе здоровье, но может и сильно навредить. Одним из самых сильных факторов, вызывающих преждевременное старение, является как раз излишняя солнечная активность.

Чтобы получить ровный красивый загар и не навредить себе, загорай на пляже строго в отведённые часы. Это золотое правило здорового шоколадного загара. ⠀

Утром загораем до 11:00, потом спасаемся от солнца в тени,⠀

и после 17:00 снова получаем полезные лучи. ⠀

Быть на солнце в купальнике и без солнцезащитных средств в остальные часы очень опасно!

Какой крем выбрать:

Загорая на солнце, всегда наноси на лицо солнцезащитный крем SPF 30. Он должен содержать только физические факторы защиты (т.е. никаких плюсов на коробке).⠀

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Когда ты находишься под открытым солнцем не на пляже, а в обычных жизненных условиях, ходишь по улице, бегаешь или тусишь с подругами, всегда наноси на лицо солнцезащитный крем с химическими факторами защиты в том числе, это SPF 50+ ( здесь плюс на коробке необходим).⠀

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Очень важно, чтобы на всех солнцезащитных кремах присутствовал дополнительно индекс РА+++. Это как раз полная защита от лучей, вызывающих риск онкологии.⠀

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Желательно, чтобы солнцезащитный крем был профессиональным. Да, он стоит дорого, но это гарантия, что он спасёт тебя от плохого солнца, в отличие от дешевых кремов, подающихся в супермаркетах.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Современные профессиональные солнцезащитные кремы решают очень большое количество проблем, а именно:⠀

фотостарение⠀

преждевременные морщины⠀

обезвоживание и шелушение⠀

потеря упругости⠀

солнечные ожоги⠀

пигментные пятна⠀

обострение акне⠀

фотодерматит ⠀

меланома.⠀

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Лучше всего работают именно кремы, а не масла, лосьоны, гели, спреи и молочко.⠀

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Никогда не пренебрегай этим советом, ведь его так легко исполнить, а кожа твоя скажет тебе потом огромное спасибо за такую важную заботу о ее здоровье.