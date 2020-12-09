Косметолог рассказала всю правду о масках для лица: пошаговая инструкция

Маски для лица - одна из самых популярных уходовых процедур. Многие забывают о них, делая время от времени. А кто-то наоборот делает слишком часто. Как правильно и когда делать маски? Об этом в Instagram рассказала косметолог Ольга Петрунина.



Маски – это еженедельный уход. Делаем их 1-2 раза в неделю, это оптимальное количество, так как маска - это активный уход. Концентрация активных компонентов высока, поэтому мы держим маску на лице не весь день, а 10-20 минут, и потом смываем. И делать это слишком часто не стоит, чтобы оставить коже шансы на самостоятельное восстановление и сохранение собственных ресурсов.

Если часто делать отшелушивающие маски, верхний слой кожи будет страдать и потеряет свои защитные свойства. Очищающие - пересушите. Увлажняющие и питательные - нарушите обменные процессы.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Косметолог рекомендует иметь минимум две маски разной направленности и чередовать их между собой, например увлажнение и очищение. Очищающую маску вообще нельзя делать 2 раза в неделю, только чередуя с увлажнением.



Лучше делать маски через равные промежутки времени. Например, суббота и среда. Как должен выглядеть порядок нанесения средств с маской?

Утро/день:

очищение (пенка/гель)

тоник

маска, подержали нужное количество времени, смыли водой

тоник

сыворотка (если используете)

кремы для век и лица

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вечер:

очищение (пенка/гель)

тоник

маска

тоник

Один раз в неделю перед маской идеально сделать пилинг. Порядок действий следующий:

очищение

тоник

пилинг

тоник

маска

тоник

Крем и сыворотки добавляете, если делаете эти процедуры утром/днем.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Зачем нужен пилинг? Пилинг отшелушивает кожу, увеличивая функцию всасываемости. Процедуру пилинг+маска делаем максимум 1 раз в неделю, не чаще! После пилинга лучше сделать увлажняющую, или пептидную маску. Очищающая даст дискомфорт.

Кстати, косметолог Ольга Петрунина уже рассказала, как ухаживать за кожей в холодный период.

Напомним, что ранее бьюти-блогер и косметолог Ирина Шарк поделилась рецептом восстанавливающей маски для волос.