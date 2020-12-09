ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Косметолог рассказала всю правду о масках для лица: пошаговая инструкция

Новина українською → Среда 09 декабря 2020 08:37
Косметолог рассказала всю правду о масках для лица: пошаговая инструкция Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Маски для лица - одна из самых популярных уходовых процедур. Многие забывают о них, делая время от времени. А кто-то наоборот делает слишком часто. Как правильно и когда делать маски? Об этом в Instagram рассказала косметолог Ольга Петрунина.

Маски – это еженедельный уход. Делаем их 1-2 раза в неделю, это оптимальное количество, так как маска - это активный уход. Концентрация активных компонентов высока, поэтому мы держим маску на лице не весь день, а 10-20 минут, и потом смываем. И делать это слишком часто не стоит, чтобы оставить коже шансы на самостоятельное восстановление и сохранение собственных ресурсов.

Если часто делать отшелушивающие маски, верхний слой кожи будет страдать и потеряет свои защитные свойства. Очищающие - пересушите. Увлажняющие и питательные - нарушите обменные процессы.

Косметолог рассказала всю правду о масках для лица: пошаговая инструкция
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Косметолог рекомендует иметь минимум две маски разной направленности и чередовать их между собой, например увлажнение и очищение. Очищающую маску вообще нельзя делать 2 раза в неделю, только чередуя с увлажнением.

Лучше делать маски через равные промежутки времени. Например, суббота и среда. Как должен выглядеть порядок нанесения средств с маской?
Утро/день:

  • очищение (пенка/гель)
  • тоник
  • маска, подержали нужное количество времени, смыли водой
  • тоник
  • сыворотка (если используете)
  • кремы для век и лица

Косметолог рассказала всю правду о масках для лица: пошаговая инструкция

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вечер:

  • очищение (пенка/гель)
  • тоник
  • маска
  • тоник

Один раз в неделю перед маской идеально сделать пилинг. Порядок действий следующий:

  • очищение
  • тоник
  • пилинг
  • тоник
  • маска
  • тоник

Крем и сыворотки добавляете, если делаете эти процедуры утром/днем.

Косметолог рассказала всю правду о масках для лица: пошаговая инструкция
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Зачем нужен пилинг? Пилинг отшелушивает кожу, увеличивая функцию всасываемости. Процедуру пилинг+маска делаем максимум 1 раз в неделю, не чаще! После пилинга лучше сделать увлажняющую, или пептидную маску. Очищающая даст дискомфорт.

Кстати, косметолог Ольга Петрунина уже рассказала, как ухаживать за кожей в холодный период.

Напомним, что ранее бьюти-блогер и косметолог Ирина Шарк поделилась рецептом восстанавливающей маски для волос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота уход за лицом косметолог
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
По-другому не понимают: Кравчук хочет давления на РФ для прогресса в переговорах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина По-другому не понимают: Кравчук хочет давления на РФ для прогресса в переговорах