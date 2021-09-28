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Если кожа краснеет и "горит": косметолог научила выявлять небезопасную косметику

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 13:39
Если кожа краснеет и "горит": косметолог научила выявлять небезопасную косметику Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Кожа краснеет, "горит". Что это? Это признаки чувствительности или аллергии кожи, и эти симптомы нельзя игнорировать!

Косметолог Ольга Петрунина в Instagram пояснила, что может спровоцировать резко негативную реакцию кожу и как вычислить виновников проблемы.

Аллергия обычно сопровождается зудом, крапивницей, отёком. Случается после того, как организм встретился с аллергеном.

Если у вас аллергии нет, но кожа краснеет, "горит", реагирует на косметику, холод, прикосновения - это чувствительность, такое состояние, к которому кожу приводят разные факторы:

  • неправильный уход, и, как следствие, повышенная чувствительность
  • применение агрессивных средств, щеточек, скрабов
  • погодные условия: резкие перепады температур (особенно зимой)
  • салонные процедуры (такие как химический пилинг и т.п.).

Если кожа краснеет и &quot;горит&quot;: косметолог научила выявлять небезопасную косметику

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кожа может быть даже генетически чувствительна. Чувствительность кожи может быть временной и постоянной. Наша задача с помощью правильно подобранных средств помочь коже, успокоить ее, снять покраснения, ощущения зуда и жжения.

Уход должен быть мягким, деликатным и, конечно, правильно подобранным. Чувствительной может быть абсолютно любой тип кожи. План работы с ней будет зависеть не только от ее типа, но и возраста, состояния, климата.

Например, кожа может быть чувствительной и проблемной. Или возрастной, сухой и чувствительной. Это 2 совершенно разных подхода и ухода.

Если у вас есть аллергия - важно знать на что, чтобы в составе ваших средств не было аллергена. При введении в свою жизнь нового продукта всегда делайте тест на аллергию.

Если кожа краснеет и &quot;горит&quot;: косметолог научила выявлять небезопасную косметику

Если кожа краснеет и &quot;горит&quot;: косметолог научила выявлять небезопасную косметику

Если кожа краснеет и &quot;горит&quot;: косметолог научила выявлять небезопасную косметику

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Напомним, что ранее косметолог Яна Смирнова назвала врагов молодости кожи.

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