Красота без уколов: похудевшая Джамала раскрыла свои бьюти-секреты
38-летняя Джамала довольно быстро пришла в форму после вторых родов и может похвастаться подтянутой фигурой и цветущим внешним видом. Певица поделилась своими бьюти-секретами и рассказала, какие процедуры делает с учетом своего плотного графика.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки в ярком наряде и показала стройную фигуру.
Джамала позировала в неоново-желтом платье с пикантными разрезами и глубоким декольте, сидя на полу.
Певица призналась, что она несколько хаотична в уходе за собой, однако некоторые обязательные пункты в ее рутине все же есть.
"В эфире рубрика "бьюти-шмути". Во-первых, хочу сказать, что я не очень последовательна в своей рутине, ведь часто меняю умывалки, кремы. У меня даже нет фаворитов. Полный хаос. Во-вторых, после процедур я всегда лечу в кадр, на сцену, на важную встречу, поэтому, к счастью или к сожалению, у меня нет времени на долгое восстановление кожи. Но все же некоторые мастхевы у меня есть", - поделилась знаменитость.
Джамала заметно похудела после вторых родов (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Бьюти-ритуалы Джамалы:
- Умывание. Я всегда тонизирую кожу лица утром и тщательно очищаю после косметики.
- Хотя бы раз в 2 недели делаю салонные процедуры.
- Dermadrop — "холодный" массаж. Ощущение, будто зима не просто близко, а прямо на моем лице, Процедура не требует уколов, не оставляет следов, лишь приятное ощущение и классное состояние кожи.
- БМС — это особый вид гимнастики со стимулятором для мышц лица и шеи. Крутая штука, рекомендую.
- Тайский массаж для тела. Это то, что расслабляет после важных выступлений, изнурительных танцевальных тренировок и напряженных репетиций.
- Onda & Shwarzy 3-4 раза в месяц для плоского живота и коррекции контуров
- Для волос — один раз в неделю маска MoroccanOil
Напомним, ранее Джамала честно высказалась о трудностях на "Танцях з зірками 2021" после первого эфира шоу.