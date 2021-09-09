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Красота без уколов: похудевшая Джамала раскрыла свои бьюти-секреты

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Четверг 09 сентября 2021 09:34
Красота без уколов: похудевшая Джамала раскрыла свои бьюти-секреты Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

38-летняя Джамала довольно быстро пришла в форму после вторых родов и может похвастаться подтянутой фигурой и цветущим внешним видом. Певица поделилась своими бьюти-секретами и рассказала, какие процедуры делает с учетом своего плотного графика.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки в ярком наряде и показала стройную фигуру.

Джамала позировала в неоново-желтом платье с пикантными разрезами и глубоким декольте, сидя на полу.

Красота без уколов: похудевшая Джамала раскрыла свои бьюти-секретыКрасота без уколов: похудевшая Джамала раскрыла свои бьюти-секреты

Певица призналась, что она несколько хаотична в уходе за собой, однако некоторые обязательные пункты в ее рутине все же есть.

"В эфире рубрика "бьюти-шмути". Во-первых, хочу сказать, что я не очень последовательна в своей рутине, ведь часто меняю умывалки, кремы. У меня даже нет фаворитов. Полный хаос. Во-вторых, после процедур я всегда лечу в кадр, на сцену, на важную встречу, поэтому, к счастью или к сожалению, у меня нет времени на долгое восстановление кожи. Но все же некоторые мастхевы у меня есть", - поделилась знаменитость.

Красота без уколов: похудевшая Джамала раскрыла свои бьюти-секреты

Джамала заметно похудела после вторых родов (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Бьюти-ритуалы Джамалы:

  • Умывание. Я всегда тонизирую кожу лица утром и тщательно очищаю после косметики.
  • Хотя бы раз в 2 недели делаю салонные процедуры.
  • Dermadrop — "холодный" массаж. Ощущение, будто зима не просто близко, а прямо на моем лице, Процедура не требует уколов, не оставляет следов, лишь приятное ощущение и классное состояние кожи.
  • БМС — это особый вид гимнастики со стимулятором для мышц лица и шеи. Крутая штука, рекомендую.
  • Тайский массаж для тела. Это то, что расслабляет после важных выступлений, изнурительных танцевальных тренировок и напряженных репетиций.
  • Onda & Shwarzy 3-4 раза в месяц для плоского живота и коррекции контуров
  • Для волос — один раз в неделю маска MoroccanOil

Напомним, ранее Джамала честно высказалась о трудностях на "Танцях з зірками 2021" после первого эфира шоу.

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