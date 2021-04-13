Когда крем не спасает: топ-7 способов увлажнить сухую кожу

Сухость кожи, проблема, с которой сталкивается время от времени каждый. Отопление зимой и кондиционеры с жарким солнцем летом, частое мытье рук и жесткая вода - все это наша кожа терпеть не может, но терпит. Иногда даже крем не спасает ситуацию.

Об этом рассказала в своем микроблоге в Instagram диетолог и специалист по функциональному питанию Катерина Йенсен.

Она рассказала, что делать в случае, если от сухой кожи не помогает даже увлажняющий крем.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita/)

"Вот, что помогает мне: