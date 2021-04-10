Крепкий орешек: топ-5 упражнений для упругих ягодиц

Все мы хотим упругую красивую попу. Чтобы себе нравиться и чтобы всех поразить на пляже летом, конечно. Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская подготовила подборку эффективных упражнений, которые помогут вам добиться красивого "орешка" в домашних условиях.

Топ-5 упражнений для упругих ягодиц:

Приседания

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на талии. Не отрывая ступни от пола, начинайте приседать, как можно глубже. Немного задержитесь в положении сидя и начинайте медленно возвращаться обратно. Делайте три подхода от 10 - 30 приседаний.

Выпады

Ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу, руки на талии, спина прямая. Сделайте большой шаг вперед: бедро должно быть перпендикулярно голени и параллельно полу, у вас должен образоваться угол в 90 градусов. Колено другой ноги почти касается пола, но все же не дотрагивается до поверхности. Вернитесь в исходное положение. Делайте три подхода по 10-20 выпадов на каждую ногу.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Махи стоя

Встаньте прямо возле стены или спинки стула. Руками возьмитесь за спинку или обопритесь на стену. Натягивая носок на себя, медленно отводите ногу назад как можно выше, после чего также не спеша опускайте ногу в исходное положение. Каждый мах выполняется на вдох, а возвращение к изначальной позиции на выдох. Делайте три подхода по 10-30 махов на каждую ногу.

Поднимание ягодиц из положения лежа (или ягодичный мостик)

Лягте на спину, ноги согните в коленях, руки положите вдоль корпуса. С усилием поднимайте бедра на вдохе вверх, напрягая ягодицы и ноги. Помните, лопатки и верхняя часть спины не должны подниматься. На выдохе медленно опускайтесь в исходное положение, но попой пола не касайтесь, она должна оставаться немного на весу. Делайте три подхода по 20-30 повторений.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Махи лежа

Встаньте на колени, обопритесь на руки, согнутые в локтях (кисти лежат на полу). Упражнение так же можно выполнять и с опорой на прямые руки. Сделайте мах прямой ногой назад, как бы стараясь дотянуться пяткой до потолка. Медленно опустите ногу в исходное положение. Делайте три подхода по 20- 30 повторений на каждую ногу.