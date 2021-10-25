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5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд

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Понедельник 25 октября 2021 19:34
5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд Макияж на Хэллоуин (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Хэллоуин давно стал одним из самых популярных праздников в нашей стране, несмотря на скептическое отношение многих. В первую очередь потому, что это отличная возможность устроить или посетить тематическую вечеринку и примерить незабываемый образ.

Если же вы считаете, что не сможете сами создать себе стильный лук, предлагаем несколько идей макияжа от знаменитых визажистов. Всего один акцент - и вы "свои" на этом празднике.

Кровавые губы

Сочные губы "кровавого" оттенка - то, что надо, чтобы сделать образ эффектным без лишних усилий. Для примера присмотритесь к любительницам ярких губ круглый год. К примеру, Марте Хвант. Для дополнительного эффекта можно слегка выйти за контур или размазать помаду.

5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звездМарта Хант, Лиз Лейк (фото: instagram.com/hungvanngo)

Мертвенная бледность

Совсем не обязательно превращаться в устрашающее привидение. Можно последовать примеру Беллы Хадид, которой создают утрированную бледность для множества съемок. Выходит нечто среднее между гейшей и бурлеск-дивой.

5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд

5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звездБелла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Мохнатые брови

Широкие пушистые брови давно уже не ассоциируются у нас с запущенностью. Но все же, если "сгустить" краски и добавить больше геля, то они могут придать лицу той самой устрашающей , хотя и оставят вас милой "ведьмочкой". Любуемся Изабель Гулар.

5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звездИзабель Гулар, Рейчел Зеглер (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Ресницы-пауки

Густо прокрашенные в несколько слоев ресницы - сами по себе хороший акцент макияжа, который не требует особых усилий. Если ваши собственные недостаточно густые, то можно использовать праймер или же накладные.

5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд

5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звездАйрис Лоу, Ким Кардашьян (фото: instagram.com/lirisaw; instagram.com/nikki_makeup)

Устрашающие smoky

"Дымчатые" глаза недаром считаются одной из самых сложных техник. Один неверный шаг - тени осыпаются, и внешний вид кажется неопрятным… Хотя, в Хэллоуин такой оплошности точно можно не бояться. Даже наоборот: наносите тени вокруг глаз и растушуйте до бровей.

5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд

5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звездКарли Клосс, Джоан Смолс (фото: instagram.com/hungvanngo; instagram.com/nikki_makeup)

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