5 ярких образов на Хэллоуин: как легко сделать макияж на примере звезд
Хэллоуин давно стал одним из самых популярных праздников в нашей стране, несмотря на скептическое отношение многих. В первую очередь потому, что это отличная возможность устроить или посетить тематическую вечеринку и примерить незабываемый образ.
Если же вы считаете, что не сможете сами создать себе стильный лук, предлагаем несколько идей макияжа от знаменитых визажистов. Всего один акцент - и вы "свои" на этом празднике.
Кровавые губы
Сочные губы "кровавого" оттенка - то, что надо, чтобы сделать образ эффектным без лишних усилий. Для примера присмотритесь к любительницам ярких губ круглый год. К примеру, Марте Хвант. Для дополнительного эффекта можно слегка выйти за контур или размазать помаду.
Марта Хант, Лиз Лейк (фото: instagram.com/hungvanngo)
Мертвенная бледность
Совсем не обязательно превращаться в устрашающее привидение. Можно последовать примеру Беллы Хадид, которой создают утрированную бледность для множества съемок. Выходит нечто среднее между гейшей и бурлеск-дивой.
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Мохнатые брови
Широкие пушистые брови давно уже не ассоциируются у нас с запущенностью. Но все же, если "сгустить" краски и добавить больше геля, то они могут придать лицу той самой устрашающей , хотя и оставят вас милой "ведьмочкой". Любуемся Изабель Гулар.
Изабель Гулар, Рейчел Зеглер (фото: instagram.com/nikki_makeup)
Ресницы-пауки
Густо прокрашенные в несколько слоев ресницы - сами по себе хороший акцент макияжа, который не требует особых усилий. Если ваши собственные недостаточно густые, то можно использовать праймер или же накладные.
Айрис Лоу, Ким Кардашьян (фото: instagram.com/lirisaw; instagram.com/nikki_makeup)
Устрашающие smoky
"Дымчатые" глаза недаром считаются одной из самых сложных техник. Один неверный шаг - тени осыпаются, и внешний вид кажется неопрятным… Хотя, в Хэллоуин такой оплошности точно можно не бояться. Даже наоборот: наносите тени вокруг глаз и растушуйте до бровей.
Карли Клосс, Джоан Смолс (фото: instagram.com/hungvanngo; instagram.com/nikki_makeup)
Тпакже читайте про 3 секрета красоты Кейт Миддлтон, которые может повторить каждая.