Как "лечить" посеченные кончики волос: трихолог поделилась рабочими советами

Секущиеся волосы и посеченные кончики – неприятное зрелище, котрое портит не только всю прическу, но и настроение их хозяйки. Но с этой проблемой можно бороться, и делать это эффективно.

Как именно, рассказала в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Посеченные кончики - маленькая большая неприятность, с которой знакома почти каждая девушка.



Почему кончики волос секутся?

Чаще всего это наблюдается у девушек с длинными волосами. Себум, вырабатываемый нашими сальными железами, обволакивает волос и служит природным защитным кондиционером. Чем длиннее волосы, тем дальше кончики от кожи головы (зоны выработки кожного сала). Поэтому самым кончикам не достается и они более сухие, поэтому начинают сечься.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так же причиной сухости и посеченности кончиков волос являются внешние факторы - солнце, высокие/низкие температуры, укладки и прочее.



Что делать, если кончики волос уже посеклись?

Самое быстрое и правильное - это обрезать их. Но есть и не столь кардинальные методы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)