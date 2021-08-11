Как "лечить" посеченные кончики волос: трихолог поделилась рабочими советами
Секущиеся волосы и посеченные кончики – неприятное зрелище, котрое портит не только всю прическу, но и настроение их хозяйки. Но с этой проблемой можно бороться, и делать это эффективно.
Как именно, рассказала в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.
Посеченные кончики - маленькая большая неприятность, с которой знакома почти каждая девушка.
Почему кончики волос секутся?
Чаще всего это наблюдается у девушек с длинными волосами. Себум, вырабатываемый нашими сальными железами, обволакивает волос и служит природным защитным кондиционером. Чем длиннее волосы, тем дальше кончики от кожи головы (зоны выработки кожного сала). Поэтому самым кончикам не достается и они более сухие, поэтому начинают сечься.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Так же причиной сухости и посеченности кончиков волос являются внешние факторы - солнце, высокие/низкие температуры, укладки и прочее.
Что делать, если кончики волос уже посеклись?
Самое быстрое и правильное - это обрезать их. Но есть и не столь кардинальные методы.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Первое, что нужно - увлажнение! Неправильно на сухие посеченные кончики наносить масла. Масло - это питание, но не увлажнение. От него волосы могут начать ломаться. Отдайте предпочтение именно увлажняющему уходу.
- Профессиональные процедуры, такие, как холодный кератин, минерализация, глубокое увлажнение - они способствуют удержанию влаги в структуре волоса, смягчают его и делают эластичным, что затрудняет обламывание кончиков.
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