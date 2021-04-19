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Легко и просто: 54-летняя Сальма Хайек рассказала, как избавляется от кругов под глазами

Новина українською → США, Понедельник 19 апреля 2021 18:32
Легко и просто: 54-летняя Сальма Хайек рассказала, как избавляется от кругов под глазами Сальма Хайек (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала действенный способ, как избавиться от темных кругов под глазами. Вот откуда такая цветущая внешность в 54!

Звезда запостила снимок, сделанный накануне важной фотосессии.

Сальма Хайек известна своей цветущей внешностью: звезда порой выглядит так молодо, что фанаты не верят в ее реальный возраст. Секретами своей красоты она называет позитивный взгляд на мир, регулярный и грамотный уход за кожей, а также полноценный отдых и питьевой режим. И, конечно же, умение подобрать правильно одежду.

Еще один способ сделать кожу под глазами гладкой и упругой она рассекретила в своем блоге несколько лет назад. Актриса на фото позирует с пышной прической, над которой трудится парикмахер. В это время сама Сальма надела LED очки.

Легко и просто: 54-летняя Сальма Хайек рассказала, как избавляется от кругов под глазамиСальма знает все секреты красоты (фото: instagram.com/salmahayek)

"Пробуем новую технику перед фотосессией для кругов под глазами", - написала Хайек. Результатом фотосессии красавица пока что не поделилась, но фанаты уже успели наделать ей комплиментов.

Ранее Сальма показала архивное фото, на котором выглядит просто роскошно. Фолловеры уверены, что актриса не меняется.

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