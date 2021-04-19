Легко и просто: 54-летняя Сальма Хайек рассказала, как избавляется от кругов под глазами

Сальма Хайек показала действенный способ, как избавиться от темных кругов под глазами. Вот откуда такая цветущая внешность в 54!

Сальма Хайек известна своей цветущей внешностью: звезда порой выглядит так молодо, что фанаты не верят в ее реальный возраст. Секретами своей красоты она называет позитивный взгляд на мир, регулярный и грамотный уход за кожей, а также полноценный отдых и питьевой режим. И, конечно же, умение подобрать правильно одежду.

Еще один способ сделать кожу под глазами гладкой и упругой она рассекретила в своем блоге несколько лет назад. Актриса на фото позирует с пышной прической, над которой трудится парикмахер. В это время сама Сальма надела LED очки.

Сальма знает все секреты красоты (фото: instagram.com/salmahayek)

"Пробуем новую технику перед фотосессией для кругов под глазами", - написала Хайек. Результатом фотосессии красавица пока что не поделилась, но фанаты уже успели наделать ей комплиментов.