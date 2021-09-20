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Лишние траты: косметолог пояснила, почему стоит отказаться от ночного крема и чем его заменить

Новина українською →
Понедельник 20 сентября 2021 10:42
Лишние траты: косметолог пояснила, почему стоит отказаться от ночного крема и чем его заменить Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Одна из причин высыпаний, жирного блеска, обезвоженности, отёчности лица - это использование ночного крема.

Косметолог Ольга Петрунина рассказала в Instagram, почему.

Зачем мы наносим ночной крем? Как правило, потому что ощущаем дискомфорт после умывания. Кожа "просит" увлажнения - и мы ей даем его в виде крема. Да пожирнее. Так думает большинство. Но такой подход в корне неверен.

Одна из причин обезвоженной кожи - неправильно подобранная пара "умывалка+тоник". Или вообще отсутствие тоника в уходе. Стоит наладить этот пункт, как проблема обезвоженности уйдет. И тогда хорошо увлажненная кожа начинает испытывать комфорт и уже ничего "не просит". И ночной крем ей тоже не нужен.

Почему косметолог не советует использовать ночной крем?

Во-первых, наносить его необходимо за 1,5-2 часа до сна, иначе можем спровоцировать отеки к утру! Не у всех есть такая возможность. Поэтому лучше не наносить крем вообще.

Лишние траты: косметолог пояснила, почему стоит отказаться от ночного крема и чем его заменить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Во-вторых, чтобы крем ночью сработал на 100%, необходимо учитывать влажность и температуру, в комнате должно быть влажно и прохладно! Если вы нанесете крем и ляжете спать в сухом и теплом помещении, ваша кожа в скором времени придёт к обезвоживанию. Конечно, после одного раза этого не случится, но накопительный эффект обеспечен.

Дневной крем при этом остается обязательным. Используем его ежедневно с утра. Главная задача дневного крема - защитить кожу от воздействия окружающей среды, от морозов, от УФ-излучения и тд.

Перед сном достаточно умывалки и тоника, коже тоже нужно дать возможность отдохнуть.

Лишние траты: косметолог пояснила, почему стоит отказаться от ночного крема и чем его заменить
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кому же нужен ночной крем?

  • коже 45+ (кроме жирной)
  • обезвоженной атоничной коже, очень сухой коже
  • гиперчувствительной тонкой коже (не всегда)

До 45 лет, особенно обладательницам жирной, комбинированной и обезвоженной кожи ночной крем не нужен. Представьте, какая это экономия на уходе, учитывая пользу: ночной крем чаще дороже дневного.

Косметолог также напомнила схему ухода за кожей перед сном.

Лишние траты: косметолог пояснила, почему стоит отказаться от ночного крема и чем его заменить

Лишние траты: косметолог пояснила, почему стоит отказаться от ночного крема и чем его заменить

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала топ-13 продуктов для красивых и здоровых волос.

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