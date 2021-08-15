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Лучше избегать: косметолог перечислила компоненты в косметике, которые способны навредить

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Воскресенье 15 августа 2021 13:17
Лучше избегать: косметолог перечислила компоненты в косметике, которые способны навредить Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Агрессивные компоненты - что это? Почему ими всегда так пугают и запрещают. Всегда ли это разумно и аргументированно?

На вопросы на личной странице в Instagram ответила косметолог Ольга Петрунина.

Эксперт выступает за адекватный подход. Любой компонент в составе косметики находится там с конкретной целью.

Косметолог подробно разобрала три самых популярных среди агрессивных: SLS, SLES и этиловый спирт, и заявила, что во многих продуктах их лучше избегать.

Топ-3 вредных составляющих, от которых лучше отказаться:

1.SLS - содиум лаурил сульфат. Можно встретить в шампунях, гелях для умывания, гелях для душа, пенах для ванны, детских средствах. Компонент дает обильную пену и имеет дурную славу. Но по факту он безопасен и даже нужен в некоторых случаях. Парикмахеры подтвердят, что шампуни с sls многим людям нужны и показаны.

Лучше избегать: косметолог перечислила компоненты в косметике, которые способны навредить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лучше избегать SLS в средствах для лица и тела людям с чувствительной и проблемной кожей, в детских продуктах.

Но он допустим и даже нужен в средствах для жирной кожи, в продуктах не ежедневного применения.

2.SLЕS - содиум лаурет сульфат, считается менее агрессивным, чем SLS. Тем не менее это такой же пенообразователь, жирорастворитель. Считается раздражающим и снижающим защитные свойства кожи компонентом. Правила применения и рекомендации те же.

Лучше избегать: косметолог перечислила компоненты в косметике, которые способны навредить

Лучше избегать: косметолог перечислила компоненты в косметике, которые способны навредить

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Напомним, то ранее косметолог Яна Смирнова раскрыла всю правду о термальной воде и рассказала, каким бюджетным вариантом ее можно заменить.

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